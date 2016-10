Rechtsextreme Demonstranten haben in Magdeburg versucht, die Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof zu stürmen. Die Gruppe versuchte am Samstag auf dem Hauptbahnhof, einen zuvor von den Polizeibeamten festgenommenen 32-Jährigen zu befreien, teilte die Bundespolizeiinspektion in Magdeburg am Sonntag mit. Die teils vermummte Gruppe war auf der Rückreise von einer rechten Kundgebung in Dessau-Roßlau.

Der 32-Jährige hatte nahe dem Hauptbahnhof einem Unbeteiligten einen heftigen Kopfstoß versetzt. Er sei "unter Protest und starkem Widerstand" zur Wache gebracht worden. Elf Mitglieder der Gruppe hätten daraufhin versucht, zu der Wache zu gelangen, seien aber zunächst von Bundes- und Landespolizisten zurückgedrängt und des Gebäudes verwiesen worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.



Kurze Zeit später gelang es der Gruppe laut Polizei aber doch, bis vor die Polizeistation zu gelangen. Über die Gegensprechanlage des Eingangs hätten sie damit gedroht, sie würden Verstärkung von 50 weiteren bekommen, um den Festgenommenen aus der Wache zu befreien.

Die neun Männer und zwei Frauen im Alter von 15 bis 33 Jahren konnten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Neben der Anzeige gegen den 32-Jährigen in der Wache wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gegen die elf Strafanzeigen wegen Gefangenenbefreiung gestellt. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht durch Pfefferspray verletzt.



Anfang September waren am Hauptbahnhof von Magdeburg unter anderem Fahrzeuge der Bundespolizei angezündet worden. Dabei war ein Sachschaden von rund 750.000 Euro entstanden. Zu dem Anschlag hatte sich eine anonyme linksradikale Gruppierung bekannt.