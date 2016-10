Die italienische Küstenwache hat binnen zwei Tagen mehr als 10.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer vor Libyen gerettet. In mehr als 30 Einsätzen am Dienstag brachten die Einsatzkräfte nach Angaben der Küstenwache 4.600 Menschen an Land, die in fünf kleinen Booten und einem etwas größeren Boot unterwegs waren. Die Helfer bargen seit Montag aber auch 50 Leichen.



Neben 13 Schiffen der Italiener waren auch die irische Marine, Hilfsorganisationen und private Handelsschiffe beteiligt. Die Schleuser nutzen das derzeit ruhige Wetter, um Migranten auf die lebensgefährliche Überfahrt nach Italien zu schicken. Meistens setzen sie sie in Schlauchboote, so auch am Dienstag. In den vergangenen Wochen retteten die Küstenwache und die anderen Beteiligten regelmäßig Hunderte oder Tausende pro Tag aus dem Wasser. Die Behörde bringt die Flüchtlinge üblicherweise in Lagern auf Sizilien oder dem Festland unter.



Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass etwa 142.000 Menschen seit Anfang 2016 in Booten Italien erreicht haben, 3.100 haben die Überfahrt nicht überlebt. Der Seeweg zwischen Libyen und Italien ist Hilfsorganisationen zufolge zur wichtigsten Route für afrikanische Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg nach Europa geworden.