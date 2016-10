Die irakische Armee und ihre Verbündeten haben eine Militäroffensive auf die nordirakische Großstadt Mossul gestartet. Sie wollen die Stadt aus den Händen der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobern. In einer Fernsehansprache im Staatssender Irakija verkündete Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi: "Die Zeit des Siegs ist gekommen und die Operationen zur Befreiung von Mossul haben begonnen."



Mossul ist die letzte größere irakische Stadt, die noch von der sunnitischen Extremistengruppe kontrolliert wird, nachdem die Regierungstruppen die Dschihadisten aus Städten wie Ramadi, Falludscha und Tikrit vertrieben haben. Mossul gilt wie Rakka in Syrien als Hauptsitz der Terrormiliz. Der IS hatte Mossul im Sommer 2014 überrannt, ohne dass die irakische Armee nennenswerten Widerstand geleistet hatte. IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi hatte dort ein sogenanntes Kalifat im Irak und Syrien ausgerufen.



An die Einwohner von Mossul gewandt sagte der irakische Ministerpräsident mit Blick auf die Offensive: "Heute erkläre ich den Beginn dieser siegreichen Operation, um Euch von der Gewalt und dem Terror von Daesch zu befreien." Er versicherte den Einwohnern, nur die Armee und die Polizei würden in die Stadt eindringen, nicht die umstrittenen schiitischen Milizen Hasched al-Schaabi. "Die Kräfte, die die Operationen zur Befreiung anführen, sind die tapfere irakische Armee mit der nationalen Polizei. Sie sind es, die Mossul betreten werden, niemand sonst", sagte er.



Größte bisherige Militäroperation

Der Einsatz zur Rückeroberung der Millionenstadt ist die bisher größte Militäroperation gegen die Dschihadisten im Irak. Neben der irakischen Armee sind auch schiitische und kurdische Milizen beteiligt. Unterstützung erhalten sie von Kampfflugzeugen der US-geführten Anti-IS-Koalition. Seit einigen Wochen wird die Offensive intensiv vorbereitet. Es sollen sich noch rund 4.000 IS-Kämpfer in Mossul aufhalten. Obwohl die Rückeroberung Mossuls als wichtiger Schlag gegen den IS gilt, wird befürchtet, dass viele der IS-Kämpfer in der Stadt künftig aus dem Untergrund agieren könnten.

Zuletzt hatte es eine Kontroverse um die Beteiligung der türkischen Armee an der Militäroperation gegeben. Während Ankara die Einbindung ihrer Streitkräfte forderte, lehnte Bagdad dies ab. Das irakische Parlament verurteilte Anfang Oktober die Präsenz türkischer Truppen im kurdischen Autonomiegebiet, wo sie im Militärlager Baschika sunnitische Milizen für den Einsatz zur Rückeroberung von Mossul ausbilden, und forderte ihren Abzug.



Hilfsorganisationen hatten vor der Offensive auf Mossul vor vielen neuen Flüchtlingen gewarnt. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet mit bis zu 700.000 Menschen aus Mossul und dem Umland, die fliehen könnten und dann auf Hilfe angewiesen wären. Hilfsorganisationen beklagen, dass bisher zu wenige Lager eingerichtet wurden, um diese Menschen bei einer Massenflucht ausreichend versorgen zu können. Zudem gibt es Befürchtungen, die Flüchtlinge in die Schusslinie gerate könnten.

"Islamischer Staat" in der Defensive

Die IS-Miliz hat bereits am Wochenende einen symbolträchtige Niederlage in Syrien erlitten. Die Stadt Dabik in der nordsyrischen Provinz Aleppo wurde von syrischen Rebellen eingenommen. Sie gilt zwar militärisch als weitgehend unbedeutend, doch wird einer islamischen Überlieferung zufolge am Ende aller Zeiten dort eine wichtige Schlacht zwischen den Muslimen und ihren christlichen Gegnern stattfinden. Auch eine IS-Propagandazeitschrift ist nach Dabik benannt. Trotz dieses militärischen Erfolgs beherrscht der IS weiterhin große Gebiete in Syrien.