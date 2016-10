Vor acht Tagen ist sie mit ihrem Bruder aus Mossul geflohen. Tausend Dollar mussten sie bezahlen, um sich herausschmuggeln zu lassen aus dem Territorium des "Islamischen Staates", das nun mit Beginn der Offensive zur Befreiung von Iraks zweitgrößter Stadt immer schneller schrumpft. Soha heißt die Frau, sie ist 48 Jahre alt. Mehr will sie über sich nicht preisgeben, zu groß ist immer noch ihre Angst vor der Allmacht des IS. Jetzt ist sie im Camp Degaga gelandet, einem kurdischen Aufnahmelager für Flüchtlinge aus dem "Kalifat".







Das Camp, rund 40 Kilometer westlich von Erbil gelegen, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, ist längst überfüllt, die Frauen und Kinder unter den Neuankömmlingen werden in den Klassenzimmern der Schule einquartiert, die Männer in der Moschee. Sie sind wahrscheinlich nur die erste Vorhut einer Flüchtlingswelle aus Mossul und den umliegenden Dörfern, die sowohl die UN wie auch Hilfsorganisationen vorhersagen. 300.000, 500.000, vielleicht sogar eine Million Menschen könnten versuchen, vor den Kämpfen um die Stadt zu fliehen. Im kurdischen Nordirak, der in den vergangenen Jahren bereits mehrere Hunderttausend Flüchtlinge aus Syrien und aus dem Territorium des IS aufgenommen hat, fehlen Aufnahmelager.





"Wir sind voll", sagt einer der Campleiter aus Degaga, ein Mittvierziger namens Ahmed Abdo, der mit Engelsgeduld abwechselnd Journalisten mit Auskunft versorgt und sich die zunehmend lauten Beschwerden der neu eingetroffenen Frauen anhört. Die einen haben noch keine Matratzen, die anderen ein krankes Kind im Arm, die meisten fordern lauthals die Freilassung ihrer Männer, die in einem eingezäunten Abschnitt des Camps festsitzen. "Die sind nicht in Haft" erklärt Abdo immer wieder. "Wir müssen nur erst klären, ob sie etwas mit dem IS zu tun haben." Die Frauen rauschen immer noch wütend ab. "Die sind völlig erschöpft und stehen unter Schock", sagt Abdo. "Ich kenne das ja." 2014 ist er selbst geflohen. Nicht vor dem IS im Irak, sondern aus Damaskus vor dem Krieg in Syrien. Seither ist er als Flüchtlingshelfer für eine kurdische Wohltätigkeitsorganisation im Einsatz. "Ununterbrochen." So hat er kaum Zeit, sich die Bilder der syrischen und russischen Flächenbombardements in seiner Heimat anzusehen. Mir fällt auf, dass er im Gespräch mit jedem Flüchtling ungemein liebenswürdig ist.





"Sie können immer noch lächeln?", frage ich.

"Was soll ich denn sonst machen", sagt er.





Im Schulhof kauern Flüchtlingsfrauen im Schatten der Mauer mit ihren Kindern. Tagsüber steigt die Temperatur immer noch auf über 30 Grad. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Menschen hier in kleinen Häusern, Containern und Zelten den Sommer mit Temperaturen von bis zu 50 Grad überstanden haben. Auch hier will keine ihren Namen nennen, geschweige denn fotografiert werden. Eine fürchtet um ihren Mann, den der IS gefangen genommen hat, andere haben Angst um Verwandte. So verhasst der IS ist – viele fürchten auch die Befreier, vor allem die Haschd al-Schaabi, die schiitischen Milizen, die im irakischen Kampf gegen den IS immer wieder Racheakte begangen haben. "Immerhin kann ich jetzt endlich wieder in Ruhe rauchen", sagt eine Großmutter, eingehüllt in schwarzer Abaya und Kopftuch, zündet sich eine an, und lässt als Erstes ihren kleinen Enkel einen tiefen Zug nehmen.





Soha hat wie die meisten hier nicht mehr als eine Tasche mit Kleidern und Dokumenten mitgebracht. Darunter auch eine Quittung des IS für ihren beschlagnahmten Fernseher. "Irgendwann haben die ja alles verboten. Das Internet, das Telefonieren, das Rauchen und das Fernsehen." Sie will zurück nach Mossul, sobald die Dschihadisten vertrieben sind. "In ein paar Wochen vielleicht", sagt sie.





Es werden wohl eher Monate. Die kurdischen Peschmerga und die irakische Armee sind schnell vorangekommen in den ersten drei Tagen der Offensive. Aus manchen Dörfern wird gemeldet, was Soha auch für Mossul prophezeit: Einige Bewohner haben sich offenbar gegen den IS erhoben. Aus der Stadt selbst ist zu hören, dass die Dschihadisten zum zweiten Mal binnen weniger Tage Dutzende von Deserteuren exekutiert haben. Im kurdischen Fernsehen fabulieren nun manche Kommentatoren von einem "schnellen, leichten Sieg". Das wird es mit Sicherheit nicht. Jedes noch so kleine Kaff muss erst einmal mühsam von Sprengfallen und Landminen geräumt werden. Metertiefe Tunnelgänge, die in den ersten befreiten Dörfern entdeckt worden sind, geben einen Vorgeschmack, was irakische Soldaten, Peschmerga, Milizen und westliche Spezialeinheiten in Mossul erwartet. Tausende von Boobytraps, Scharfschützen, die sich unterirdische Fluchtrouten gegraben haben, Selbstmordattentäter, womöglich auch Anschläge mit Giftgas, das sich der IS inzwischen in Selbstproduktion zugelegt hat.





Wir fahren nach drei Stunden in Degaga zurück nach Erbil. Dort ist am Abend im christlichen Stadtteil Ainkawa Jubel zu hören. Das Gerücht geht um, die irakische Armee habe die christliche Stadt Karakosch befreit. Wenige Stunden später dementiert das die irakische Armee. In der Stadt hätten sich immer noch Scharfschützen des IS verschanzt.