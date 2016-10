Nur etwa zehn Tage nach einem Zugunglück im Großraum der US-Millionenmetropole New York ist wenige Kilometer entfernt erneut ein Zug entgleist. Dabei wurden mindestens 33 Menschen verletzt, vier davon schwer, teilten die lokalen Behörden mit.

Der Pendlerzug der Vorortbahn Long Island Railroad fuhr am Samstagabend (Ortszeit) in der Nähe der Station New Hyde Park östlich von New York aus zunächst unbekannter Ursache auf einen Reparaturzug auf und entgleiste. Zu diesem Zeitpunkt waren nach Angaben des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo etwa 600 Passagiere in den zwölf Waggons, von denen drei aus den Schienen sprangen. Die Strecke wurde weiträumig abgesperrt. Die Long Island Railroad gehört zu den am meisten benutzten Pendlerstrecken der USA.

Ende September waren bei einem Zugunglück in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey – nur durch den Hudson River von Manhattan getrennt – eine Frau getötet und 108 weitere Menschen verletzt worden. Der Zug war ersten Untersuchungen zufolge mit dem Doppelten der zulässigen Geschwindigkeit unterwegs und hatte kurz vor dem Aufprall sogar noch beschleunigt.