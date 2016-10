In den Niederlanden hat der Prozess gegen den rechtspopulistischen Abgeordneten Geert Wilders wegen Anstiftung zum Hass begonnen – in Abwesenheit des Angeklagten. Sein Verteidiger verlas vor dem Gericht in Schiphol eine Erklärung seines Mandanten, warum er nicht vor Gericht erschien. "Es ist ein politischer Prozess und ich habe entschieden, nicht anwesend zu sein", hieß es darin.

"Es ist mein Recht als Politiker, meine Meinung zu sagen, wenn es ein Problem in den Niederlanden gibt", hieß es in der Erklärung Wilders'. 2014 hatte der Chef der Freiheitspartei bei einem Auftritt vor Anhängern in Den Haag gefragt: "Wollt Ihr weniger oder mehr Marokkaner in eurer Stadt und in den Niederlanden?" Die Menge antwortete mit "Weniger"-Rufen, woraufhin Wilders ankündigte: "Wir werden uns darum kümmern."

Die Richter müssen nun klären, ob es sich dabei um eine Beleidigung einer Volksgruppe und einen Aufruf zu rassistischem Hass handelte. Wilders drohen mehr als 20.000 Euro Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft.

Vor dem Gerichtsgebäude versammelte sich mehrere Anhänger von Wilders. Sie hielten Transparente mit den Aufschriften "Weniger Moralwächter, mehr Patrioten!" und "Zum Parlament via Schiphol". Damit spielten sie auf Wilders' Forderung an, seine Äußerungen müssten in der Volksvertretung diskutiert werden und nicht vor Gericht.

Das Hochsicherheitsgericht in Schiphol war vorsorglich als Verhandlungsort ausgewählt worden. Der islamfeindliche Wilders erhält rund um die Uhr Personenschutz und gilt als der "am stärksten bewachte Mann" des Landes. Sein Prozess soll bis zum 25. November dauern. 2011 war Wilders in einem Prozess wegen ähnlicher Vorwürfe freigesprochen worden.