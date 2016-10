Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) haben möglicherweise herausgefunden, wie die DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt an den Fundort der Leiche der entführten Peggy gelangt ist. Das berichtet Spiegel Online unter Berufung auf Ermittler.



Demnach könnte die DNA an einem Meterstab der Spurensicherung von einem Fundort an den anderen gelangt sein. BKA-Emittlern sei auf Fotos vom Fundort von Böhnhardts Leiche in einem Wohnmobil in Eisenach 2011 ein markanter Meterstab aufgefallen. Dieser Stab sei auch auf Bildern von Peggys Fundort zu sehen. Das Messgerät sei nahezu unverwechselbar und von einer Beschaffenheit, die es "nur einmal gibt", zitiert Spiegel Online Ermittlerkreise.

Auch der Bayerische Rundfunk und der Südwestrundfunk berichten von der falschen Spur. Demnach hätten Ermittlungen ergeben, dass die Tatortgruppe des thüringischen Landeskriminalamts sowohl bei der Auswertung der Spuren im Wohnmobil des NSU als auch am Fundort der Skelettteile von Peggy beteiligt war, schreibt der Bayerische Rundfunk.



Der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, das den Fall Peggy bearbeitet, wollte sich nicht zu den Erkenntnissen äußern. Er sagte dem Bericht zufolge aber, jetzt seien neue Ermittlungsschritte notwendig. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth kündigte an, sie werde gemeinsam mit der Polizei am Nachmittag weitere Erkenntnisse mitteilen, sagte der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel.