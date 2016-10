Anwälte des einzigen überlebenden Verdächtigen im Zusammenhang mit den Pariser Terroranschlägen vom November 2015 wollen seine Verteidigung einstellen. "Wir haben beide entschieden, auf die Verteidigung von Salah Abdeslam zu verzichten", sagte Frank Berton dem Sender BFMTV. Er und sein belgischer Kollege Sven Mary seien überzeugt, dass der 27-jährige Verdächtige von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch machen werde. Dies habe er ihnen gegenüber auch so gesagt.

Noch Anfang September hatten die Anwälte sich optimistisch geäußert, dass sich Abdeslam früher oder später zu seiner Rolle bei den Terroranschlägen äußern werde. "Ich habe seit dem ersten Tag gesagt, falls mein Mandant stumm bleibt, werden wir ihn nicht mehr verteidigen", sagte Berton. Jetzt seien sie überzeugt davon, dass Abdeslam so handeln werde. "Was können wir da tun", sagte Berton.

Die Anwälte führten Abdeslams Schweigen auf dessen ständige Videoüberwachung in der Untersuchungshaft zurück. Abdeslam werde verrückt durch den Aufenthalt in seiner Hochsicherheitszelle, sagte Berton.



Schon Anfang des Jahres wurde deutlich, dass Berton und Mary keine hohe Meinung von ihrem Mandanten haben. "Das ist ein kleiner Vollidiot aus Molenbeek, er entstammt der Kleinkriminalität, ist eher Mitläufer als Anführer", sagte Mary im April gegenüber der französischen Tageszeitung Libération. "Er hat die Intelligenz eines leeren Aschenbechers und ist von einer abgrundtiefen Leere." Schon damals dachte Mary laut darüber nach, das Mandat abzugeben. Die Verteidigung Abdeslams habe ihm "nur Ärger eingebracht". So sei er etwa mehrfach verbal und körperlich angegriffen worden.

Bei den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris soll Abdeslam eine zentrale Rolle gespielt haben. Islamistische Selbstmordattentäter hatten damals 130 Menschen getötet und mehr als 350 weitere verletzt. Zu den Attentaten bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Gegen Abdeslam wird wegen Mordes und versuchten Mordes, wegen Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Pariser Konzerthalle Bataclan sowie wegen Besitzes von Sprengstoff und Waffen ermittelt. Die Pariser Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich Abdeslam im Stade de France in die Luft sprengen wollte, die Tat aber nicht durchführte. Auf diese Theorie deutet auch die Tatsache hin, dass ein Sprengstoffgürtel mit seinen Fingerabdrücken nach den Anschlägen südlich von Paris gefunden wurde. Er selbst soll in der Nacht der Attentate Freunde in Brüssel angerufen haben, die ihn dann in Paris mit dem Auto abholten.

Abdeslam könnte über IS-Netzwerk Auskunft geben

Erst nach monatelanger Fahndung war der Franzose am 18. März bei einer Razzia im Brüsseler Stadtviertel Molenbeek festgenommen worden. Gut einen Monat später wurde er an Frankreich ausgeliefert und in das Gefängnis Fleury-Mérogis südlich von Paris gebracht.

Die Behörden setzen darauf, dass Abdeslam Informationen über die Strategien und Netzwerke der Terrormiliz "Islamischer Staat" liefern und andere Personen identifizieren kann – zu den Anschlägen in Paris, aber auch darüber hinaus. Denn nur wenige Monate später, im März 2016, schlug ein Teil des Netzwerks erneut zu, diesmal in Abdeslams Heimatstadt Brüssel. Bei Selbstmordanschlägen am Flughafen Zaventem und in einer U-Bahn-Station wurden 32 Menschen getötet. Wenige Tage zuvor war Abdeslam in seinem Versteck festgenommen worden.