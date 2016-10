Zwei Monate nach einem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien ist die Region erneut von heftigen Erdstößen getroffen worden. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden in der Gegend um Visso mindestens zwei Menschen verletzt. Die Gemeinde liegt in der Provinz Macerata in den Marken nahe einem Nationalpark. Das genaue Ausmaß des Bebens war zunächst unklar. Etwas mehr als zwei Stunden später gab es Berichte über ein noch stärkeres Nachbeben.

BREAKING: A second, stronger quake of 6.4 magnitude strikes near Perugia in Italy - USGS — Reuters Top News (@Reuters) October 26, 2016

Laut Zivilschutz fiel in Castelsantangelo sul Nera der Strom aus. Der dortige Bürgermeister sagte, es habe mit Sicherheit Einstürze gegeben. Der Bürgermeister der im August so schwer getroffenen Gemeinde Amatrice sagte der Nachrichtenagentur Ansa, "es gab Einstürze, aber nur von Gebäuden, die schon beschädigt waren".

Laut dem italienischen Zentrum für Vulkanologie befand sich das Epizentrum nahe Macerata in der Nähe der Stadt Perugia. Das Beben der Stärke 5,4 erschütterte auch jahrhundertealte Gebäude im historischen Viertel der Hauptstadt Rom, die 120 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. In mehreren Gebäuden habe die Polizei Risse festgestellt, berichtete Ansa. Innerhalb von einer halben Stunde seien in Rom rund hundert Notrufe beim Zivilschutz eingegangen.



Medienberichten zufolge war das Beben auch in Florenz und Neapel zu spüren. Auch in der mehr als 120 Kilometer entfernten Hauptstadt Rom wurde es registriert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Tiefe von etwa zehn Kilometern.

Eine Karte der US-Kartographiebehörde USGS mit dem Erdbebengebiet in Perugia © USGS/EPA/dpa

Das Beben war unter anderem auch in der zentralitalienischen Stadt L'Aquila zu spüren. L'Aquila war 2009 von einem Erdbeben erschüttert worden, bei dem mehr als hundert Menschen starben.

Das Erdbeben vor zwei Monaten hatte das Dorf Amatrice und nahe gelegene Orte zerstört. Fast 300 Menschen kamen ums Leben, rund 4.000 verloren ihr Zuhause.