Ein historisches Papstgebet mit Protestanten in Schweden, ein Gottesdienst im Geist der Ökumene und ein Festakt in Berlin: Der Auftakt zum 500. Jubiläumsjahr der Reformation hat Hoffnungen auf ein neues Miteinander von katholischen und evangelischen Christen in aller Welt aufkeimen lassen.

"Wir dürfen uns nicht mit der Spaltung und der Entfremdung abfinden, die durch die Teilung unter uns hervorgerufen wurde", sagte Papst Franziskus im südschwedischen Lund. Dort stand er erstmals mit lutherischen Geistlichen am Altar und feierte das Gedenken an die Reformation. "Wir haben die Gelegenheit, einen entscheidenden Moment unserer Geschichte wieder gutzumachen." Die Spaltung der Kirche sei weniger vom "Gottesvolk" als von "Vertretern weltlicher Macht" aufrechterhalten worden.

Franziskus' Reise gilt als ausgesprochen mutige Geste. Es ist das erste Mal, dass ein Papst Martin Luthers Revolte mit solch einer symbolhaften Geste in Erinnerung bringt – und das im weitgehend protestantischen Schweden. Dass die zentrale Gedenkfeier für die Reformation in dem skandinavischen Land stattfand, liegt daran, dass dort vor 70 Jahren der Lutherische Weltbund (LWB) gegründet wurde. Ihm gehören 145 evangelisch-lutherische Kirchen in 98 Ländern an.

Auch in Deutschland, dem Geburtsland der Reformation, wurde die Sehnsucht nach einer weiteren Annäherung der Christen laut. Von den Feiern solle ein Signal des Aufbruchs und der Versöhnung ausgehen, sagte der EKD-Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, in der Berliner Marienkirche. Erstmals werde der Reformationstag in ökumenischer Gemeinschaft begangen. Bundespräsident Joachim Gauck nannte die Reformation einen Grundstein für das Gemeinwesen in Deutschland.

Bis zum 31. Oktober 2017 erinnert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit Hunderten von Veranstaltungen an den Thesenanschlag Martin Luthers 1517 in Wittenberg. Dieses Ereignis gilt als Beginn der Reformation, die zur Abspaltung der evangelischen von der katholischen Kirche führte. Auch in der Lutherstadt Wittenberg feierten am Montag Tausende Menschen das Reformationsfest.

In der Moderne angekommen

Ohne die "Initialzündung" der Reformation gäbe es weder die Freiheit des Glaubens und des Gewissens noch die unveräußerlichen Grundrechte, sagte Gauck bei dem Festakt im Berliner Konzerthaus. Mit Reformation, Aufklärung und Religionskritik sei das Christentum in der Moderne angekommen – "jedenfalls zu großen Teilen".

Weil Luther es jedem Einzelnen freigestellt habe, ob er sich an das Evangelium bindet, sei "ein frischer Wind der Freiheit" in die Welt gekommen. Der Geist der Reformation bestimme bis heute das Leben und das Lebensgefühl von Millionen Menschen. "Die Art wie sie denken und fühlen, wie sie sprechen, was und wie sie glauben und wie sie ihrem Glauben Ausdruck verleihen", sagte Gauck.