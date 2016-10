NSU-Terrorist - DNA von Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche In der Nähe der sterblichen Überreste der ermordeten Peggy sind Genspuren des NSU-Terroristen sichergestellt worden. Ob ein Zusammenhang zum Tod des Mädchens besteht, ist noch unklar. © Foto: Bodo Schackow/dpa

Welche Verbindung gibt es zwischen dem mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und der 2001 ermordeten Peggy Knobloch? Diese Frage gibt selbst erfahrenen Kriminalisten Rätsel auf. Die Erklärung, dass die DNA-Probe verunreinigt sein könnte, kann nach Informationen des Bayerischen Rundfunks mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Demnach sei die Meldung falsch, dass beide Fälle im selben rechtsmedizinischen Institut untersucht wurden. Böhnhardts DNA hätten Rechtsmediziner des Landeskriminalamts in München untersucht. Die Rechtsmediziner in Jena wiederum seien nur im Fall der gefundenen Leiche von Peggy involviert gewesen und nicht bei der jetzt gefundenen Spur von Böhnhardt. Damit werde es immer wahrscheinlicher, dass es eine Verbindung zwischen beiden Tatkomplexen gibt, schreibt der BR.

Am Donnerstagabend hatten die Polizei in Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth bekanntgegeben, dass am Fundort der Skelettteile des verschwundenen Mädchens Genmaterial von Böhnhardt gefunden worden war. Dieses habe sich an einem Gegenstand befunden. Die Staatsanwaltschaft wolle unter anderem prüfen, ob eine Verunreinigung zu dem DNA-Treffer geführt haben könnte, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth. "Wir müssen erstmal sortieren, in welcher Reihenfolge wir das abarbeiten", sagte er.

Die damals neunjährige Peggy war am 7. Mai 2001 im nordbayerischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Am 2. Juli dieses Jahres fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis – nur rund 15 Kilometer vom Heimatort des Mädchens entfernt.

Nach Informationen des Spiegel handelt es sich bei dem Gegenstand, an dem die DNA sichergestellt wurde, um ein Stück Stoffdecke. Der Bayerische Rundfunk berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass es sich bei dem Stoff um ein Stück von der Größe eines Fingernagels handele.



Die Ermittler hatten am Fundort der Knochen zahlreiche Spurenträger sicherstellen können, sagte Potzel. Man sei sich sicher, dass der Fundort der Skelettteile nicht der Tatort war. Wie lange Peggy nach dem Verschwinden aber noch gelebt hat, ist unklar. Die Knochen seien Peggy im Alter von neun Jahren zuzuordnen, stellte Potzel klar. Offen blieb auch, wie lange die Skelettteile in dem Waldstück gelegen hatten.



Mehrfach hatte die Polizei den Fundort abgesucht, weil das Skelett nach Angaben der Ermittler nicht vollständig gewesen war. Potzel äußerte sich nicht dazu, ob die fehlenden Stücke und der auch vermisste Schulranzen des Kindes inzwischen aufgetaucht seien.

Nebenkläger fordern neue Beweisaufnahme im NSU-Prozess

Böhnhardt war 2011 im Alter von 34 Jahren gestorben – mutmaßlich durch Schüsse seines Mittäters Uwe Mundlos, bevor dieser sich selbst tötete. Die beiden Rechtsextremisten und Beate Zschäpe sollen laut Bundesanwaltschaft jahrelang unerkannt gemordet haben. In München läuft seit mehr als drei Jahren der Prozess gegen Zschäpe – als einzige Überlebende des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU).

Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess, forderte Zschäpe auf, sich zu den neuen Erkenntnissen im Fall Peggy zu äußern. "Ich würde mir wünschen, dass Frau Zschäpe auch in diesem Fall an der Aufklärung mitwirkt und auspackt, was sie dazu weiß", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Daimagüler forderte auch eine neue Beweisaufnahme im NSU-Prozess.

Weitere DNA-Untersuchungen gefordert

Im Brandschutt der Zwickauer Wohnung, in der sich der NSU versteckt hielt, war ein Datenträger mit Kinderporno-Material gefunden worden. Man müsse herausfinden, "wer Kenntnis hatte und wer es darauf geladen hat – Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe oder alle drei", sagte Daimagüler.

Die Obfrau der Linken, Katharina König, forderte einen Abgleich der DNA von Böhnhardt sowie der DNA von Mundlos und Zschäpe mit allen ungeklärten Fällen, bei denen Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund zu Tode gekommen seien. Zudem sei aus ihrer Sicht derzeit völlig offen, ob der Münchner NSU-Prozess gegen Zschäpe so weitergehen könne wie bisher.



Es ist offen, ob der Prozess wie geplant fortgesetzt wird. Für diese und kommende Woche sind keine Verhandlungstermine angesetzt.