Der legendäre russische Clown Oleg Popow ist tot. Der Zirkusartist starb im Alter von 86 Jahren während einer Tournee in der südrussischen Stadt Rostow am Don. Wie russischen Agenturen berichteten, war Popow am Abend vor dem Fernseher friedlich eingeschlafen.

Oleg Konstantinowitsch Popow galt als einer der letzten Großen unter den Zirkusartisten. Nach seinen ersten Auftritten in der russischen Provinz kam er 1955 zum Moskauer Staatszirkus und wurde 1969 mit dem Titel "Volkskünstler der Sowjetunion" geehrt. Er verkörperte in der Manege die Figur des "Iwanuschka", einem Pendant zum deutschen Hans im Glück.

Popow war zwei Mal verheiratet. Seine erste Frau Alexandra war Zirkusgeigerin. Sie starb an Krebs. Mit seiner zweiten Frau Gabriele lebte Popow seit 1991 im fränkischen Ort Egloffstein. Er reiste aber immer wieder zu Gastauftritten in seine russische Heimat. "Ich liebe meinen Beruf über alles, aber mittlerweile kann ich es mir auch leisten, nur dann zu arbeiten, wenn ich Lust habe", sagte Popow 2013 in einem Gespräch mit dem ZEITmagazin. In dem Interview sprach er auch über den eigenen Tod: "Ich versuche, gut zu sein, aber man geht das ganze Leben über Dornen, bis man zur Blume kommt. Ich bin noch auf dem Weg. Erst wenn die Blumen auf meinem Grab liegen, bin ich angekommen."