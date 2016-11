Einen Tag nach der Festnahme des Berliner Terrorverdächtigen werden neue Details über den Mann bekannt. Bei der Polizei sei der Mann bereits aktenkundig gewesen, berichtet der rbb unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach sei der Mann bereits wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen und musste deshalb auch die Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof verlassen. Dort habe er sich als Geflüchteter aus Syrien ausgegeben. Tatsächlich stamme der Mann aber aus Tunesien, schreiben mehrere Medien übereinstimmend.

Beamte des Landeskriminalamtes hatten den Mann am Mittwochabend in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft wird er verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein. Aus Sicherheitskreisen verlautete, es habe Hinweise auf einen möglicherweise zeitnah bevorstehenden Anschlag gegeben.

Der Mann wurde am Nachmittag nach Karlsruhe gebracht. Dort sitzt die Bundesanwaltschaft, die am Abend Haftbefehl beantragte. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann Kontakt zu einem IS-Mitglied in Syrien, das für Anschläge im Ausland zuständig ist. "Von dort soll er die Erlaubnis erhalten haben, zeitnah einen Anschlag auf Menschen in Deutschland zu planen", teilte die Bundesanwaltschaft am Abend mit.



Der Verdächtige soll noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser wird über den Fall entscheiden.



Gegenüber der Polizei hatte der Verdächtige zu einem früheren Zeitpunkt angegeben, 27 Jahre alt zu sein. Sicherheitskreisen zufolge soll er den Namen Ashraf Al-T. nutzen und sich als syrischer Kriegsflüchtling ausgegeben haben. Er soll im vergangenen Jahr als Flüchtling nach Deutschland gekommen sein.

Nach Informationen von rbb und Süddeutscher Zeitung lebte er zuletzt in der Wohnung eines deutschen Flüchtlingshelfers. Die Ermittler vermuten, dass er von dort einen Anschlag plante. Wie konkret das Vorhaben war, ist allerdings noch unklar. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Zahlreiche Kisten mit möglichem Beweismaterial wurden von den Beamten sichergestellt.



Keine Verbindung zum Fall Al-Bakr

Der erste, noch unkonkrete Hinweis auf den Terrorverdächtigen kam Sicherheitskreisen zufolge bereits Mitte Oktober von einem befreundeten Geheimdienst. Dann soll am Dienstagabend ein weiterer Hinweis aus dem Ausland eingegangen sein. Diesmal hieß es, ein Anschlag könnte unmittelbar bevorstehen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, habe Al-T. wohl über den Einsatz eines Messers oder eines Autos nachgedacht.

Der Berliner Verfassungsschutz-Chef Bernd Palenda sagte, er gehe nach bisherigem Stand davon aus, dass der Mann ein Einzeltäter sei. Eine Verbindung zu dem Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr, der vor drei Wochen in sächsischer Untersuchungshaft Suizid beging, bestehe nicht.