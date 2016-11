Die französischen Behörden haben mit der Räumung eines Flüchtlingszeltlagers im Nordosten von Paris begonnen. An die 600 Polizisten seien im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizeipräfektur am Morgen Journalisten. Die Aktion verlief zunächst friedlich, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. In dem Lager rund um die Metrostation Stalingrad leben mehr als 3.000 Migranten in Zelten unter freiem Himmel.

Seit mehr als einem Jahr bilden sich in der französischen Hauptstadt immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Die Sprecherin begründete die Räumung, die kurz vor 6 Uhr begann, zum einen mit humanitären Gründen. Sie hätte zum anderen aber auch das Ziel, Sauberkeit und Ordnung in dem betroffenen Viertel wiederherzustellen.

Die Menschen sollen nun geordnet untergebracht und auf mehrere Unterkünfte in der Region Paris verteilt werden. Einige sollten vorübergehend in Sporthallen gebracht werden.

In einem afghanischen Flüchtlingen vorbehaltenen Teil des Lagers versammelten sich mehrere hundert Männer mit Plastiktüten in den Händen zum Abtransport mit Bussen. Die Migranten begrüßten die Ankunft der Fahrzeuge mit Freudenrufen. Aus dem Lager waren bereits in den vergangenen Monaten zweimal Flüchtlingsgruppen von jeweils mehr als 2.000 Menschen weggebracht worden.



Die Stadt Paris plant außerdem die Öffnung eines humanitären Aufnahmezentrums, um künftig die Entstehung neuer wilder Lager zu verhindern. Dort sollen Neuankömmlinge für einige Tage unterkommen, bevor sie Plätze in anderen Unterkünften zugewiesen bekommen. Bislang lagerten meist kurz nach der Auflösung eines Lagerplatzes wieder Menschen auf der Straße. Seit Juni 2015 wurden bei 29 Räumungen mehr als 19.000 Migranten untergebracht. Nach Angaben der Stadt Paris kommen täglich zwischen 50 und 70 Migranten an.



Die Aktion in Paris findet vier Tage nach der kompletten Zerstörung des berüchtigten Flüchtlingslagers von Calais am Ärmelkanal statt. Dort hatten die Behörden Ende Oktober mit der Räumung begonnen. In dem sogenannten Dschungel waren etwa 6.400 Menschen untergebracht.