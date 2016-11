In Kolumbien ist nach Behördenangaben ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord abgestürzt. Nach Behördenangaben lagen Berichte über mindestens sechs Überlebende vor, die verletzt aufgefunden worden sein sollen. Örtlichen Medienberichten zufolge saßen in der Chartermaschine Mitglieder des brasilianischen Fußballclubs Chapecoense, der am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atlético Nacional austragen sollte. Der Bürgermeister von Medellín, Federico Gutiérrez, sprach in einem Radiointerview von einer "Tragödie riesigen Ausmaßes".

Según primeros reportes, en la aeronave (matrícula TT2933) viajaban 72 pasajeros y nueve tripulantes. Autoridades ya están en el lugar. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29. November 2016

Die Piloten desabgestürzten Flugzeuges sollen vor dem Unglück Probleme mit der Elektronik der Maschine gemeldet haben. Das teilte die Flughafenbehörde von Medellín unter Berufung auf den Kontrollturm über Twitter mit.

Polizisten hätten inzwischen die schwer zugängliche Unglücksstelle am Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión erreicht. Die Gegend sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungshubschrauber der Luftwaffe habe seinen Einsatz abbrechen müssen.

Das Flugzeug – ein Kurzstreckenflugzeug vom Typ British Aerospace 146 – war vom Flughafen Santa Cruz de la Sierra in Bolivien unterwegs zum Flughafen José María Córdova de Rionegro in der kolumbianischen Provinz Antioquia in der Nähe der Stadt Medellín. Es sei über dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión vom Radar verschwunden, sagte Iván Viera vom Notdienst von Antioquia. Der Flughafen hatte per Twitter mitgeteilt, dass es offenbar Überlebende gebe. Auch der Bürgermeister der Ortschaft, Hugo Botero, sprach von ersten Berichten, wonach es Überlebende gegeben haben soll.