Eine Tonaufnahme gibt Hinweise auf die Ursache des Flugzeugabsturzes in Kolumbien. Der Pilot des verunglückten Charterflugzeugs hat Fluglotsen kurz vor dem Absturz der Maschine von Treibstoffknappheit gemeldet. Das belegt ein Mitschnitt des Funkverkehrs mit dem Tower, den der kolumbianische Radiosender W Radio sendete. Demnach bat der Pilot wegen eines "totalen elektrischen Versagens" und mangelnden Treibstoffs mehrmals um Landeerlaubnis. Ebenfalls war eine Lotsin zu hören, die Anweisungen gab, während das Flugzeug knapp 13 Kilometer vor dem Flughafen der Stadt Medellín an Geschwindigkeit und Höhe verlor.

Auch eine überlebende bolivianische Stewardess schilderte: "Wir hatten keinen Treibstoff mehr. Das Flugzeug hat sich ausgeschaltet." Bolivianische Medien berichteten unter Berufung auf den einen Vertreter der Fluggesellschaft Lamia, das Flugzeug hätte in Bogotá zwischenlanden und tanken müssen. Der Pilot sei aber der Meinung gewesen, dass der Treibstoff reiche. Als er kurz vor dem Zielflughafen war, meldete er dem Tower: "Wir brauchen Priorität bei der Landung, uns wird ein Treibstoffproblem angezeigt." Da er zunächst aber nicht von einem Notfall sprach, wurde erst einem anderen Flugzeug die Landeerlaubnis gegeben.



Die kolumbianische Luftverkehrsbehörde war bereits am Dienstag von mangeldem Treibstoff als Unglückssache ausgegangen. Nach ihren Angaben könnte aber auch ein elektrisches Versagen zu dem Unglück geführt haben. Auch das Wetter könnte eine Ursache gewesen sein. Es hatte vor dem Absturz stark geregnet. Die Flugschreiber, die Aufschluss über die Unglücksursache geben könnten, sind geborgen, aber noch nicht ausgewertet.



Bei dem Absturz waren 71 der 77 Insassen ums Leben gekommen. Sechs Menschen überlebten. Unter den Opfern war auch fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense. Die Unglücksmaschine war am Abend in Santa Cruz in Bolivien gestartet und sollte die Spieler zum Finale des Südamerika-Cups gegen Atlético Nacional bringen. Kurz vor 22 Uhr Ortszeit verschwand das Flugzeug vom Radar, nachdem die Crew den Notruf abgesetzt hatte.