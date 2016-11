Nach einer Attacke an der State University im US-Bundesstaat Ohio überprüfen die Ermittler laut eigenen Angaben auch ein terroristisches Motiv. Der Angreifer war zunächst in eine Gruppe Fußgänger gefahren und ging danach mit einem Schlachtermesser auf dem Campus auf Passanten los. Elf Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Der Verdächtige wurde binnen kurzer Zeit von einem Polizisten erschossen.



Den Ermittlern zufolge war der Mann 18 Jahre alt und einer der 66.000 Studierenden der Universität. Laut Medienberichten stammt er aus Somalia und hatte einen legalen Aufenthaltsstatus in den USA.



Gegenüber der New York Times sagte ein FBI-Mitarbeiter, die Ermittler überprüften auch Facebook-Nachrichten des Täters, in denen er die Verfolgung von Moslems beklagte. Laut dem TV-Sender ABC wird zudem ermittelt, ob der Mann eine anti-amerikanische und islamistische Botschaft geschrieben hat, die kurz zuvor in einem Sozialen Netzwerk aufgetaucht war.



In den vergangenen Monaten äußerten die US-Behörden die Sorge, dass Extremisten im Internet zu Messer- und Autoattacken aufgerufen hätten. Diese seien einfacher in die Tat umzusetzen als Sprengstoffanschläge.



Die Universität hatte am Morgen auf Twitter vor einem Bewaffneten auf dem Campus in Columbus gewarnt. Die Hochschüler sollten "laufen, sich verstecken, kämpfen", hieß es in der Mitteilung. Die Anordnung ist ein Standardprozedere, wenn Bewaffnete an US-Universitäten für Gefahr sorgen. Sie bedeutet, dass die Betroffenen wegrennen und sich möglichst leise in Sicherheit bringen oder bei unmittelbarer Lebensgefahr als letztes Mittel gegen den Täter vorgehen sollen.

I'm safe in a barricaded room. If you're on campus, get in a room and stay safe. pic.twitter.com/Gaw7gjTx6w — Harrison Roth (@goisles29) November 28, 2016

Augenzeugen der Attacke berichteten von chaotischen und dramatischen Szenen. Polizeifahrzeuge und Rettungswagen rückten an, Straßen wurden abgesperrt. Hochschüler verbarrikadierten sich in Büros und Unterrichtsräumen. Nach etwa anderthalb Stunden gab die Polizei dann Entwarnung.