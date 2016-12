Gegen den türkischen Journalisten und Buchautor Ahmet Şık ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde Propaganda vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Hintergrund seien Artikel in der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet und mehrere Tweets. Er war bereits am Donnerstag in Istanbul festgenommen worden.

Şık wird vorgeworfen, den türkischen Geheimdienst kritisiert zu haben. Zudem soll er die verbotene kurdische PKK, die linksradikale Partei DHKP-C und das Netzwerk des islamischen Predigers Fethullah Gülen unterstützt haben.

Dabei gehörte Şık zu den prominentesten Kritikern der Bewegung des in den USA lebenden Predigers, den Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich macht. Der Journalist kritisiert die jahrelange Förderung Gülens durch Erdoğans Regierungspartei AKP bis zum öffentlichen Bruch 2013.

Şık hatte bereits 2011 ein Jahr im Gefängnis verbracht. Damals wurde ihm vorgeworfen, Teil eines regierungsfeindlichen Komplotts zu sein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte später, dass dabei seine Rechte verletzt worden seien. 2014 wurde der Autor mit dem Unesco-Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet. Die UN-Kulturorganisation würdigte ihn als "glühenden Verteidiger der Menschenrechte", der "Korruption und Gewalt gegen Meinungsfreiheit" anprangere.



Seit dem Putschversuch geht die türkische Regierung gegen Regimekritiker und Medien vor. 41.000 Verdächtige wurden wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Putschplänen oder wegen angeblicher Unterstützung der Gülen-Bewegung festgenommen. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten befanden sich in dem Land mit Stand 1. Dezember 81 Journalisten im Gefängnis.



Allein am Freitag hat die türkische Regierung 94 Vereine geschlossen. Laut Innenministerium hatten 42 der Vereine Verbindungen zur Gülen-Bewegung. 26 hätten Verbindungen zu kurdischen Rebellen, vier zur Terrormiliz "Islamischer Staat" und 21 zu verschiedenen linksgerichteten Gruppierungen. Insgesamt wurden damit in der Türkei seit dem Putschversuch mehr als 1.400 Vereine aufgelöst.