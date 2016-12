Kurz nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie für eine weitere Amtszeit kandidiere, hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede im Bundestag, in der sie über die Notwendigkeit sprach, die Werte, "die wir für richtig und wichtig halten", nicht nur zu Hause zu stärken, sondern auch in Europa, in den USA und im Rest der Welt. Das war offensichtlich als Reaktion auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zu verstehen, und die Botschaft ist klar: Nun, da Amerika droht, seine wahren Werte zu verlieren, ist Deutschland – unter Merkels Führung natürlich – in der Pflicht, die Fahne der Moral für den Rest der Welt hochzuhalten.

Als ich das hörte, war ich mir sicher, dass es kurz darauf viele Wortmeldungen geben würde, die auf die Absurdität hinweisen würden, wie wieder eine moralische Überlegenheit aus Berlin kommen könne, 80 Jahre nachdem eine andere angeblich deutsche moralische Überlegenheit im dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte endete. Aber die Tage vergehen, und ich scheine der Einzige zu sein, der sich darüber wundert.

Übersehe ich hier irgendetwas?

Die heutigen Zeiten unterscheiden sich von früheren vielleicht dadurch, dass in diesen Tagen die sogenannten Gutmenschen des Westens ziemlich aufgebracht sind. Denn für die Gutmenschen ist, wie ich gelernt habe, Trump der ultimative Rassist, ein grausamer Mann und ein regelrechter Teufel, kurz gesagt: der Schlechteste der Schlechten. Und solange es da draußen einen Trump gibt, sind alle anderen heilig und rein – einschließlich Mutti.

Trump hat, um bei der Wahrheit zu bleiben, wiederholt gesagt, er würde Muslimen die Einreise in die Vereinigten Staaten verbieten, während Merkel die deutschen Grenzen öffnete und fast einer Million Fremden, größtenteils Muslimen, erlaubte, ins Land zu kommen. Und jeder oder jede, der oder die bereit ist, Muslime als gleichwertige menschliche Partner zu sehen, ist offenbar eine Person mit reinen Werten.

Offen gesagt kann ich mich nur schwer erinnern, wann ich das letzte Mal davon gehört hätte, wie die Gutmenschen, die die Muslime lieben, nur halb so viel Liebe für ihre Mitbürger gezeigt hätten, die zufälligerweise Christen sind. Im Allgemeinen ist es so – das habe ich auch vor einiger Zeit gelernt –, dass die guten Menschen des Westens, die mehrheitlich nicht an Gott glauben, jene Menschen, die an Gott und seinen Propheten glauben, lieben, aber die Menschen, die an Gott und seinen Sohn glauben, nicht ausstehen können. Für mich, als Juden, ergibt das keinen Sinn. Aber was weiß ich schon? Historisch gesehen hatten die Menschen des Westens von jeher nicht gerade eine Schwäche für Juden.

Da ich zurzeit in Garmisch-Partenkirchen residiere und von den hinreißenden Bergen Bayerns umgeben bin, bin ich nicht mehr als nur ein Beobachter des Ganzen, ein Beobachter der guten und der schlechten Menschen.