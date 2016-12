Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt wollte italienischen Medienberichten zufolge nach Rom, bevor ihn die Polizei in der Nähe von Mailand erschoss. Die Zeitung Corriere della Sera berichtet, Überwachungskameras auf dem Turiner Bahnhof hätten den aus Frankreich eingetroffenen Anis Amri zweimal dabei gefilmt, wie er entsprechende Anschlusszüge suchte.

Schließlich habe sich Amri aber für einen Regionalzug in die Lombardei entschieden, weil an dem Abend kein Zug mehr in die Hauptstadt ging. Andere Zeitungen berichteten, der Tunesier habe bei seiner Ankunft in Mailand einen jungen Salvadorianer gefragt, wo er in einen Zug oder Bus "nach Rom, Neapel oder in den Süden" einsteigen könne.

Amri war am 23. Dezember nördlich von Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. Von dort fahren Busse nach Süditalien, Spanien, Marokko und Albanien ab.

Eine Erklärung für Amris Ziel könnte sein, dass er in der italienischen Hauptstadt vernetzt war. Amri habe mehrere Wochen in Aprilia südöstlich von Rom bei einem Landsmann verbracht, den er auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa kennengelernt habe und der derzeit inhaftiert sei, berichtet die Zeitung Il Messaggero. Der Polizei zufolge wurden in dieser Woche in der ländlichen Gegend zwei Wohnungen durchsucht, in denen sich Amri vor einem Jahr aufgehalten haben soll.

BKA gibt Nationalitäten der Getöteten bekannt

Der Polizeipräsident von Mailand teilte mit, Amri habe nach jetzigem Ermittlungsstand in Mailand keine Kontakte gehabt. Man könne nur sagen, dass sich in Mailand der Kreis schließe, sagte Antonio De Iesu. Denn der Lastwagen, mit dem der Anschlag verübt wurde, kam ursprünglich aus der Mailänder Umgebung. Dabei handle es sich aber wohl um einen Zufall.



Bei dem Anschlag am 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche waren zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Zehn der zwölf Opfer lebten vor ihrem Tod in Berlin, teilte das Bundeskriminalamt mit. Darunter seien sieben Menschen aus Berlin gewesen, zwei aus Brandenburg und einer aus Nordrhein-Westfalen. Ein Opfer habe in Polen gewohnt, eines in Israel.



Amri ist nach Überzeugung der Ermittler der Täter. Sein Fingerabdrücke waren auf dem Lastwagen gefunden worden.