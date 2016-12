Die Berliner Polizei hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt kurzzeitig festgenommene Pakistaner Naveed B. misshandelt worden ist. Die entsprechenden Angaben des Mannes hätten "nicht den Hauch von Substanz", sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel. "Der Mann ist definitiv von keinem Mitarbeiter misshandelt worden."

B. hatte dem britischen Guardian berichtet, er sei nach seiner Festnahme geschlagen worden. Mit gefesselten Händen sei er auf eine Polizeistation gefahren worden. Später seien ihm die Augen verbunden worden, als er zu einer anderen Dienststelle gebracht wurde. Auf der Polizeistation sei er ausgezogen und fotografiert worden. "Als ich mich wehrte, fingen sie an, mich zu schlagen."

Für Polizeisprecher Wenzel sind die Angaben nicht nachvollziehbar. B. sei nach seiner Entlassung eine neue Unterkunft zugewiesen worden. Es habe keinerlei Probleme gegeben. Auch sei die Darstellung falsch, dass es bei der Vernehmung sprachliche Schwierigkeiten gegeben habe, sagte Wenzel der Tagesschau.



B. galt kurzzeitig als Hauptverdächtiger, der Verdacht gegen ihn hatte sich aber schnell als falsch herausgestellt. Da war der Name des 24-Jährigen allerdings bereits öffentlich bekannt.

Seit dem Zwischenfall habe er Angst um sein Leben und das seiner Familie, hatte B. dem Guardian gesagt. Er fühle sich nicht mehr sicher in Deutschland, wo er Zuflucht suchte, weil er in seinem Herkunftsland Pakistan politisch verfolgt gewesen sei. In seiner Heimatregion Belutschistan im Südwesten von Pakistan sei er Mitglied einer säkularen, separatistischen Bewegung gewesen. Mehrere seiner Verwandten seien bereits von Geheimdiensten festgenommen oder getötet worden, er selbst habe Morddrohungen erhalten. Belutschistan ist eine der unruhigsten und ärmsten Regionen Pakistans. Mehrere Extremistengruppen wie die Taliban sind dort aktiv.

Bei dem Anschlag am 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche waren zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Nach Überzeugung der Ermittler ist der in der Nähe von Mailand von der Polizei erschossene Tunesier Anis Amri der Täter.