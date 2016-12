Menschen schluchzten leise vor sich hin, anderen liefen stumm die Tränen über die Wangen. Die meisten saßen mit versteinerten Gesichtern in den Bänken. Am Montag nahmen Kairos koptische Christen in einem zentralen Trauergottesdienst Abschied von den Opfern des verheerenden Terroranschlags vom Vortag.



In Doppelreihen waren die Särge der Ermordeten vor dem Altar in der Jungfrau-Maria-Kirche im Stadtteil Nasr City aufgestellt. An den Wänden hingen Transparente mit den Namen der Toten – die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Papst Tawadros II., der das live im Staatsfernsehen übertragene Requiem zelebrierte, war noch am Sonntagabend von Griechenland nach Kairo zurückgekehrt, um seine aufgebrachten Gläubigen zu beruhigen.



Denn viele Kopten machen die Sicherheitskräfte für die Katastrophe am Sonntag mitverantwortlich, bei der 24 Gläubige ihr Leben verloren und 49 verletzt wurden. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte die Bombe während der Sonntagsmesse in der St.-Peter-und-Paul-Kirche, die sich direkt neben der Markus-Kathedrale in Abbasiya befindet, dem Sitz des koptischen Oberhauptes.



Wie schon am Tag des Attentats, versammelte sich auch am Montag wieder eine aufgebrachte Menschenmenge auf den Straßen, die den Sturz der Regierung sowie den Rücktritt von Innenminister Magdy Abdel Ghaffar forderte. In der Umgebung der Trauerkirche ließ das Regime Dutzende Mannschaftswagen der Sonderpolizei auffahren, die sich kleinere Rangeleien mit den Demonstranten lieferte.



Beim anschließenden Staatsakt für die Opfer gab Präsident Abdel Fattah al-Sissi dann bekannt, der Anschlag sei von einem 22-jährigen Selbstmordattentäter verübt worden. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest, darunter eine Frau. Nach zwei weiteren mutmaßlichen Hintermännern wird noch gefahndet.



"Der Innenminister kann unsere Kirchen nicht schützen, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen", sagte einer der Demonstranten und kritisierte die Arbeitsmoral der Sicherheitskräfte als viel zu lax. Andere berichteten, die Polizisten an den Kirchentüren würden meist nur auf ihren Handys spielen und Tee trinken, statt aufzupassen. Nach Angaben von Augenzeugen hatte kurz vor Ende des Gottesdienstes eine Frau die Kirche betreten und eine Tasche abgelegt, die danach explodierte. Die Wirkung der Bombe war so heftig, dass praktisch niemand in dem Gotteshaus unverletzt blieb.

Handyvideos nach dem Anschlag zeigten weinende und verletzte Menschen, die in dem verwüsteten Inneren des dreischiffigen Gotteshauses nach ihren Angehörigen suchten. "Überall waren Leichen, abgerissene Arme und Beine lagen auf dem Boden, die Bombe hatte einigen den Kopf abgerissen", berichtete einer der schockierten Beter. Auf Fotos sind Blutlachen, Kinderschuhe und auch ein zerfetztes Kopftuch zu sehen.

Präsident Sissi ordnete eine dreitägige Staatstrauer an und erklärte, diese Tat werde nur Ägyptens Entschlossenheit stärken, alle Terroristen und ihre Helfer zu ermitteln und vor Gericht zu stellen. "Diese ekelhafte Terrorexplosion ist ein schweres Verbrechen gegen alle Ägypter", erklärte Ahmed al-Tayyeb, der Chef von Al Azhar, der höchsten Lehranstalt des sunnitischen Islam.



Die Kopten klagen seit Jahren über Diskriminierung

Das Verbrechen gegen die Kopten war innerhalb von 48 Stunden das zweite schwere Attentat in der ägyptischen Hauptstadt. Erst am Freitag hatten Terroristen im Stadtteil Giza an einer Straßensperre auf dem Weg zu den Pyramiden eine Autobombe gezündet, welche sechs Polizisten in den Tod riss und drei verwundete. Die Verantwortung für diese Terrortat reklamierte eine militante Gruppe mit dem Namen "Bewegung Hasm", die nach Angaben ägyptischer Sicherheitsbehörden in Verbindung zu den Muslimbrüdern steht. Auf ihr Konto gehen auch die gescheiterten Mordversuche an Vizegeneralstaatsanwalt Zakareya Abdel Aziz sowie dem früheren Obermufti von Ägypten, Ali Gomaa.

Die ägyptischen Kopten, die zu den ältesten christlichen Gemeinschaften des Orients gehören, machen in Ägypten etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus. Sie klagen seit Jahrzehnten über Diskriminierung und religiös motivierte Gewalt. Das bisher schwerste Attentat gegen die Minderheit am Nil ereignete sich in der Neujahrsnacht 2011, also sechs Wochen vor dem Sturz von Hosni Mubarak während des Arabischen Frühlings. Damals riss in Alexandria ein Selbstmordattentäter vor der Kirche der Zwei Heiligen 21 Gläubige mit in den Tod. Im Oktober 2011 fuhren Soldaten nach einer Demonstration von Christen mit gepanzerten Fahrzeugen in die Menge und walzten zwei Dutzend Kopten zu Tode.



Nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch den heutigen Präsidenten Sissi und der blutigen Räumung der beiden Muslimbrüder-Protestlager in Kairo mit über 1.000 Toten und 4.000 Verletzten sahen sich die Christen im August 2013 in ganz Ägypten einem beispiellosen Rachefeldzug ausgesetzt. Islamistische Radikale plünderten und zündeten mehr als 60 Kirchen an, die meisten wurden inzwischen durch das ägyptische Militär wieder aufgebaut.



