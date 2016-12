Bei drei Massenschlägereien in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen sind am Wochenende mindestens drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. An den Schlägereien sei eine "unüberschaubare Anzahl von Menschen" beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe es sich um Hierarchiekämpfe gehandelt. Vier Beteiligte nahmen die Polizeibeamten vorläufig fest.

Die Polizei in Freiburg sprach von "tumultartigen Szenen" in der Einrichtung. Beamte seien im Dauereinsatz gewesen, zeitweise mit den Besatzungen von elf Streifenwagen. Zur ersten Schlägerei rückte die Polizei am Samstagabend kurz nach 22 Uhr aus. Bei der Ankunft der Polizisten habe zwischen den Flüchtlingen eine aggressive Stimmung geherrscht, einige Menschen hätten bereits leichte Verletzungen gehabt.

Am Sonntagnachmittag brach erneut eine Schlägerei aus, bei der Menschen verletzt wurden. "Offenbar hatten Bewohner Verstärkung aus anderen Flüchtlingsheimen erhalten und verschiedene Nationalitäten gingen aufeinander los", sagte ein Polizeisprecher. Nach zwei Stunden kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, woraufhin sich mehrere Heimbewohner einmischten.



Laut Badischer Zeitung war der Streit bereits beendet, als die Polizeibeamten eintrafen. Etwa 50 Personen hätten sich am Tatort aufgehalten, als die Polizei eintraf. Wie viele von ihnen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, blieb laut der Zeitung unklar.

Die Kleinstadt Bad Säckingen grenzt direkt an die Schweiz und ist etwa 40 Kilometer von Basel entfernt.