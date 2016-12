Die Polizei fahndet mit Bildern nach sieben jungen Männern, die einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof angezündet haben sollen. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Sie sollen die Kleidungsstücke des 37-Jährigen in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag um etwa 2 Uhr in Flammen gesetzt haben, teilte die Polizei mit.



Die Fahnder veröffentlichten Bilder von den tatverdächtigen Jugendlichen und baten um Hilfe bei der Identifizierung. Auf den Fotos und einem Video sind die Gesuchten in einer U-Bahn deutlich zu erkennen. Auch der U-Bahnhof Schönleinstraße an der Grenze der Stadtteile Kreuzberg und Neukölln wird mit Videokameras überwacht.

Nach dem Angriff waren die Jugendlichen und jungen Männer mit einer U-Bahn geflüchtet.



Der Obdachlose blieb unverletzt, da Passanten sofort versuchten, das Feuer zu löschen. Das Papier, mit dem sich der Mann zugedeckt hatte, habe bereits gebrannt, hieß es. Ein U-Bahn-Fahrer löschte den Brand schließlich vollständig mit einem Feuerlöscher.



Der Berliner Innensenator hatte sich über die Tat entsetzt geäußert. "In diesen Tagen sollten wir Nächstenliebe erwarten. Stattdessen erleben wir Menschenverachtung", sagt Andreas Geisel (SPD). "Ich bin entsetzt und danke allen, die beherzt geholfen haben. Das ist wahre Mitmenschlichkeit."

Gewaltfälle in U-Bahnhöfen sind zurückgegangen

Erst kürzlich hatte eine Attacke in einer Berliner U-Bahn bundesweit Empörung ausgelöst. Ein Mann hatte einer Frau auf einer Treppe in den Rücken getreten; sie stürzte und brach sich einen Arm. Nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf konnte der Tatverdächtige gefasst werden. Allerdings wurde die Polizei dafür kritisiert, die Videobilder erst nach mehreren Wochen veröffentlicht zu haben, um nach dem Täter zu suchen.

Je nach Definition sollen in Berlin bis zu 10.000 Menschen obdachlos sein. Obwohl die Menschen auf der Straße besonders schutzlos sind, habe Gewalt gegen Berliner Obdachlose nicht zugenommen, sagt Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission.



Die Berliner Verkehrsbetriebe öffnen im Winter nachts traditionell einige U-Bahnhöfe für Schutz- und Wärmesuchende. In der Weihnachtsnacht war am U-Bahnhof Schönleinstraße aber regulär Betrieb.