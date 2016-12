Fast 400 Flüchtlinge haben nach Angaben der Behörden die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Wie die örtliche Präfektur mitteilte, überwanden die Migranten am frühen Morgen an zwei Punkten den Grenzzaun. Dabei wurden zwei Grenzschützer und drei Flüchtlinge leicht verletzt.

Ceuta und Melilla liegen an der marokkanischen Mittelmeerküste und haben die einzigen EU-Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent. Immer wieder versuchen Flüchtlinge, in die spanischen Exklaven einzudringen und damit EU-Boden zu erreichen. Bereits im November hatten fast 400 Flüchtlinge an derselben Stelle versucht, die sechs Meter hohe Sperranlage Ceutas zu durchbrechen. Rund 220 von ihnen war es gelungen.