Durch das schwere Erdbeben in Indonesien haben Zehntausende Menschen ihr Zuhause verloren. Mindestens 45.000 seien obdachlos, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Zahl steige noch an, während die Hilfsarbeiten in den drei Bezirken nahe des Epizentrums andauerten. Viele betroffene Menschen schlafen aus Angst vor Nachbeben in Zelten in der Nähe ihrer zerstörten Häuser.

Am Mittwoch hatte das Beben der Stärke 6,5 die Provinz Aceh erschüttert. Mehr als hundert Menschen starben, mindestens 700 wurden verletzt. Wegen der vielen Verletzen waren örtliche Krankenhäuser schnell überfüllt. Teils behandelten Ärzte ihre Patienten unter freiem Himmel. Nach Angaben örtlicher Behördenvertreter überraschten die Erschütterungen viele Bewohner der muslimisch geprägten Region bei den Vorbereitungen zum Morgengebet.



Mehr als 11.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt, darunter mehrheitlich Wohnhäuser, aber auch mehrere Hundert Moscheen und Schulen. In der besonders betroffenen Stadt Meureudu baute die Armee provisorische Küchen, Unterkünfte und Feldlazarette auf. Die Behörden setzen Spürhunde ein, um nach Leichen und möglichen Überlebenden zu suchen.



Der indonesische Präsident Joko Widodo war am Freitag nach Aceh gereist. Er versprach, Gemeinden wiederaufzubauen.

Aceh befindet sich am nördlichen Ende der Insel Sumatra. Die auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring liegende Region ist besonders erdbebengefährdet. Weihnachten 2004 hatte ein durch ein Seebeben ausgelöster Tsunami in Indonesien mehr als 170.000 Menschen getötet, viele davon in Aceh. Zehntausende weitere Menschen starben in anderen betroffenen Staaten, darunter Thailand, Sri Lanka und Indien.