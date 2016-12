Nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs nahe Sotschi soll die Suche nach möglichen Überlebenden über Nacht weitergehen. Mehr als 3.000 Helfer, darunter 100 Taucher, begannen am Sonntagabend die Suche nach Überlebenden. Die Chancen, noch Menschen lebend zu bergen, wurden als gering bezeichnet. Neben elf Leichen seien Körperteile weiterer Passagiere gefunden worden, sagte der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow. Für die Suche wurden auch 32 Schiffe, mehrere Hubschrauber, Drohnen und U-Boote eingesetzt.

Die Ursache des Absturzes ist unklar. Minister Sokolow sagte, auch ein Terroranschlag sei als mögliche Ursache nicht auszuschließen. Dennoch sei es zu früh, um über mögliche Ursachen zu spekulieren.

Die russische Militärmaschine des Typs Tupolew Tu-154 war am Sonntagmorgen zwei Minuten nach dem Start in Sotschi ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord des Flugzeugs waren zum Zeitpunkt des Unglücks 92 Menschen. Unter den Passagieren waren auch Mitglieder des bekannten Alexandrow-Militärchors. Russlands Präsident Wladimir Putin hat für Montag eine eintägige Staatstrauer ausgerufen.

Das Flugzeug war auf dem Weg zum russischen Luftwaffenstützpunkt bei Latakia in Syrien. Dort sollten die Sänger und Tänzer des Militärchors ein Weihnachtskonzert für die dort stationierten russischen Soldaten geben.

Russland ist ein Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Seit September 2015 unterstützt Russland das syrische Militär im Bürgerkrieg durch Luftangriffe. Auch dank der russischen Unterstützung konnte das syrische Militär die Stadt Aleppo von den Rebellen zurückerobern.