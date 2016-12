Ein für die britische Regierung erstellter Bericht kommt zu dem Schluss, dass ethnische Minderheiten im Königreich zunehmend sozial ausgegrenzt und mangelhaft integriert sind. Das Ausmaß der Isolation sei in einigen Regionen besorgniserregend, schreibt die Verfasserin Dame Louise Casey. Die Politik habe es über Jahrzehnte versäumt, "mit dem beispiellosen Tempo der Einwanderung" Schritt zu halten, heißt es in dem Bericht, der bereits im Juli 2015 vom damaligen Premierminister David Cameron in Auftrag gegeben worden war.



Laut Casey betrifft die Segregation viele Bereiche. So seien ethnische Minderheiten häufig sozial und wirtschaftlich isoliert und würden auf der anderen Seite kulturelle und religiöse Werte vertreten, die den britischen Werten und Gesetzen widersprächen. So würden etwa in einigen Gemeinschaften Frauen ihrer Grundrechte als britische Bürgerinnen beraubt.

Diese Tendenzen seien von der Politik zu lange ignoriert worden. Integrationsarbeit beschränke sich häufig auf "Saris, Samosas und karibische Blechtrommeln", schreibt Casey. Dabei sei es nicht zu verantworten, dass britische Behörden aus Angst vor Rassismusbeschuldigungen umstrittene religiöse Praktiken, sexistisches, frauenfeindliches und patriarchalisches Verhalten ignorierten oder duldeten.

Zur Verbesserung der Situation empfiehlt Casey der Regierung die Einführung eines Eids auf britische Werte für Einwanderer, Maßnahmen zu sozialer Durchmischung vor allem junger Menschen, sowie die umfassende Förderung der englischen Sprache. In der Verantwortung sieht Casey aber nicht nur die offizielle Seite; auch die Einwanderer müssten mehr Leistungen erbringen. Gerade isolierte muslimische Gemeinden in Orten wie Oldham, Bradford und Birmingham müssten "viel, viel besser in Sachen Integration" werden.