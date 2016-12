Auf den ersten Blick weist die Tat vom Breitscheidplatz ein ähnliches Muster auf, wie der Anschlag von Nizza, bei dem am 14. Juli dieses Jahres 86 Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden. Auch die internationale Presse thematisiert diese Parallele.

Der britische Guardian schreibt, dass deutsche Politiker nicht erst seit den Anschlägen von Nizza spekulierten, dass Weihnachtsmärkte ein offensichtliches Ziel für jeden sein würden, der den Glauben an die Sicherheit in Westeuropa erschüttern wolle. Der Artikel trägt die Überschrift "Terrorismus-Angst verdunkelt deutsche Miniutopie". Bereits im Jahr 2000 hätten Polizisten vier algerische Islamisten daran gehindert, ein Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg zu begehen.



Einige der Berliner Weihnachtsmärkte hätten über die Jahre ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht – etwa der am Gendarmenmarkt. Andere hätten Rucksäcke verbannt, Budenbesitzer zu mehr Wachsamkeit aufgerufen oder Zivilfahnder in der Menge eingesetzt. "Aber für den Markt am Breitscheidplatz war das nie eine Option. Stattdessen versuchten die Organisatoren, die Vorteile des barrierefreien Marktes anzupreisen und ihn als perfekten Platz für einen Besuch nach dem Weihnachtsshopping zu bewerben."



Die französische Le Parisien schreibt: "Die Tragödie, die sich gestern in Berlin ereignet hat, ähnelt leider dem Albtraum, den alle Polizeibehörden in westlichen Ländern schon seit Jahren fürchteten. Schon seit Langem haben islamistische Terroristen das Symbol des Weihnachtsmarktes im Visier, der die christliche Tradition und volkstümliches Feiern vereint." Nun habe es die deutsche Hauptstadt getroffen. "Aber nicht ein einzelnes Land ist getroffen, sondern das Herz Europas."

Die konservative polnische Zeitung Rzeczpospolita glaubt, der mutmaßliche Anschlag werde die Bundestagswahlen im September 2017 beeinflussen und kritisiert dabei vor allem den politischen Kurs von Angela Merkel. "Ihre Flüchtlingspolitik wird von vielen Deutschen nicht unterstützt. In vielen Kreisen gilt sie gar als größte und sogar tödliche Sicherheitsbedrohung." Damit könne die Alternative für Deutschland (AfD) an Beliebtheit gewinnen. "Deutschland wird nach Berlin nicht mehr dasselbe sein."

Auch die New York Times sieht Probleme auf die Kanzlerin zukommen, sofern sich bestätigt, dass der Tatverdächtige ein Flüchtling war. "Das könnte eine weitere politische Krise für Kanzlerin Angela Merkel auslösen", schreibt das Blatt. Zu viele Flüchtlinge seien nach Deutschland gekommen, ohne ausführlich gecheckt zu werden. Seit Februar habe es bereits vier kleinere terroristische Angriffe gegeben, wovon zwei von Flüchtlingen ausgeführt wurden.



Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, das politische Klima für einen Ausbau der Sicherheitsvorkehrungen sei günstiger geworden, ohne dass Deutschland in Gefahr geriete, die Maßstäbe des demokratischen Rechtsstaats zu verletzen. "Das ist richtig so. Ob die Gewalttat von Berlin durch geschickte Polizeiarbeit hätte verhindert werden können, kann noch nicht beurteilt werden. Skepsis ist angezeigt, vor voreiligen Spekulationen und der Suche von Sündenböcken ist zu warnen."