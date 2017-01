Die evangelische Theologin Margot Käßmann hat die Menschen nach dem Terroranschlag in Berlin dazu ermutigt, nicht ihre Lebenslust aufzugeben. Sie sei nach dem Anschlag in Berlin am Weihnachtsmarkt vorbeigegangen und habe gedacht: "Die Menschen sind auch im christlichen Sinne getrost und unverzagt, dort wieder hinzugehen und die öffentlichen Plätze nicht zu meiden", sagte Käßmann im Interview der Woche des Deutschlandfunks. An ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl habe sich durch den Anschlag nichts geändert.

"Ich bin eher traurig, dass so etwas jetzt geschehen ist und wieder diese ganzen furchtbaren Hassgeschichten im Internet anheizt. Das macht mich beklommen", sagte die frühere Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende. Sie hätte sich Stille und mehr Trauer um die Opfer gewünscht. Sie bete für die Opfer und ihre Angehörigen.

Auf die Frage, ob sie auch für den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri bete, antwortete sie: "Der christliche Glaube sagt uns aber, dass wir durchaus auch für Täter beten. So schwer das natürlich ist, aber auch für ihn und für seine Familie. Wir wissen ja, dass die Familie auch völlig schockiert ist."

Bei dem Anschlag am 19. Dezember hatte der mutmaßliche Attentäter Anis Amri einen Lkw in seine Gewalt gebracht und ihn in eine Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz im Westberliner Bezirk Charlottenburg gesteuert. Dabei starben elf Menschen, mehr als 50 wurden verletzt. Zudem tötete Amri den polnischen Lastwagenfahrer Lukasz U.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, ermutigte in seiner Jahresschlusspredigt die Christen dazu, sich für ein "gutes Miteinander in unserem Gemeinwesen einzusetzen". Das gelte auch mit Blick auf die Bundestagswahlen im Herbst, hob der Münchner Erzbischof hervor.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief in seiner Botschaft zum Jahreswechsel zu Zuversicht auf. Angst sei immer ein schlechter Ratgeber, so der bayerische Landesbischof. "Sie verengt den Blick und auch das Herz, macht mutlos und lässt resigniert die Hände sinken."



Kardinal Woelki erinnert an Silvester 2015

In Köln erinnerte Kardinal Rainer Maria Woelki an die Ereignisse der Silvesternacht vor einem Jahr, als es vor allem auf der Domplatte und um den Hauptbahnhof herum zu zahlreichen sexuellen Übergriffen gegen Frauen kam. Die Täter waren vornehmlich junge Männer aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum.

Woelki bezeichnete die Geschehnisse als "Katastrophe". Vieles habe sich seither verändert. "Das Bewusstsein, wie verletzlich die Würde des Menschen, sein Leib und das Leben sind, das Bewusstsein, wie gewalttätig Sexismus ist und wie gefährdet Frauen mitten unter uns sind, ist auf erschreckende Weise geschärft." In diesem Jahr waren allein in der Kölner Innenstadt rund 1.500 Beamte eingesetzt, die vermehrt Personalien kontrollierten. Eine erste Zwischenbilanz von Polizei und Stadt in der Nacht fiel verhalten positiv aus.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße forderte, konkrete Visionen für die unter Krieg und Terror leidenden Regionen zu entwickeln. Wenn militärischer Frieden erreicht sei, müsse die Staatengemeinschaft daran gehen, auch Armut, Elend und Unfreiheit zu besiegen. Sonst seien erneuter Terror und Krieg nur eine Frage der Zeit.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger rief die Menschen auf, sich nicht "vom Strudel populistischer Strömungen" in den Abgrund ziehen zu lassen. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode stellte das Gedenken an 500 Jahre Reformation in den Mittelpunkt seiner Silvesterpredigt. Er würdigte dabei den ökumenischen Charakter der Feierlichkeiten: "Zum ersten Mal erkennen wir zu einem solchen Jahrhundertereignis unsere gemeinsame Verantwortung für den christlichen Glauben."