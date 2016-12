Hier, in diesem heruntergekommenen Apartment, hat der Terroranschlag, dem am gestrigen Sonntag in der südjordanischen Stadt Kerak zehn Menschen zum Opfer fielen, seinen Ausgang genommen. Hier, in diesem Kaff namens Qatrana, knapp fünfzig Kilometer von Kerak entfernt, direkt an der Schnellstraße aus der Hauptstadt Amman gelegen. Auf den Treppenstufen finden sich noch Blutflecken. In einem der insgesamt vier Zimmer liegen wild durcheinander gewürfelt ein Milchkarton, blaue Mundschutz-Masken aus Zellstoff mit Gummiband und bunte Winterdecken.

Drei der Terroristen hatten sich hier eingemietet, vor vier Wochen schon. Für knapp 200 Euro im Monat – und offensichtlich mit dem Ziel, einen Anschlag zu planen. Allerdings sollte dieser Anschlag wohl erst später stattfinden, möglicherweise zum Jahreswechsel. Nachdem sie aber gestern, am frühen Nachmittag, durch einen Zufall aufflogen, entschlossen sich die Männer, sofort zuzuschlagen.

Nachbarn hatten eine Explosion gehört, das war der Auslöser gewesen. Auf Nachfrage erklärten die drei Mieter, ihnen sei ein Gaskanister, wie er an Heizstrahler angeschlossen wird, in die Luft geflogen. Aber die Nachbarn blieben skeptisch und riefen die Polizei.

Als zwanzig Minuten später drei Polizisten eintrafen und die Mieter zur Rede stellen wollten, öffneten diese bereits voll bewaffnet die Tür und töteten einen der Beamten auf der Stelle mit sieben Schüssen in die Brust. Dann stahlen sie das Auto ihres Vermieters und bogen nach einem Kilometer auf der Schnellstraße nach rechts auf die Straße Richtung Kerak ab. Auf dem Weg dorthin schossen sie nach Informationen von ZEIT ONLINE immer wieder auf ihnen entgegenkommende Polizeifahrzeuge.

Irgendwann unterwegs müssen sich die drei Männer dann mit Gesinnungsgenossen in Kerak in Verbindung gesetzt haben. Denn als die Terroristen in Kerak ankommen, parken sie ihr Auto, nehmen ihre Waffen heraus und attackieren eine Polizeistation, die direkt vor dem Haupteingang zur gewaltigen Kreuzritterfestung steht, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Aber da sind es laut Zeugenaussagen schon mehr als drei Angreifer.

"Sie hatten Scharfschützen dabei", ergänzt zudem ein pensionierter Armee-Offizier, der den Anschlag miterlebt hat, am Tag danach. "Sie haben sich nach dem Angriff auf die Polizeistation in der Festung verschanzt und aus Schießscharten heraus auf Polizisten und Zivilisten geschossen." Unter den Opfern, die so ums Leben kommen, ist auch eine kanadische Touristin. "Die hatten bessere Waffen als wir", sagt kopfschüttelnd ein Sicherheitsbeamter, der nicht namentlich genannt werden will.

Die Besetzung der Burg von Kerak beginnt gegen 14.30 Uhr am Sonntag, aber Schüsse sind bis in den späten Abend zu hören, das bestätigen Augenzeugen. Ein genaues Bild vom Ablauf gibt es noch nicht. Sicher ist: Nach offiziellen Angaben sind am Ende vier Terroristen tot. Ob die übrigen festgenommen wurden oder fliehen konnten, wie viele es überhaupt waren, das ist noch offen. Es kursieren Handyvideos, auf denen angeblich zu sehen ist, wie Einwohner der Stadt in die Festung stürmen, um so viele Touristen wie möglich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen. Eine Massengeiselnahme hat es aber offenbar, entgegen anderslautender Meldungen vom Sonntag, nicht gegeben.

In Kerak herrscht am Montag ein enormes Sicherheitsaufgebot, gepanzerte Fahrzeuge überall. Die Stimmung ist eine Mischung aus Wut und Trauer. Aber auch Frustration ist zu spüren: Der Tourismus ist mit Beginn des Krieges in Syrien schon massiv eingebrochen; wenn Jordanien seinen Ruf als sichere Insel inmitten einer Katastrophenregion verliert, droht eine ernste Krise.

Bis jetzt hat sich noch keine Terrororganisation zu dem Anschlag bekannt. Ebenso wenig ist die Nationalität der Täter geklärt. Gewiss ist nur, dass die drei Männer, die das Apartment in Qatrana mieteten, aus der Umgebung stammen. Und dass sie in ihrer Wohnung Sprengstoffwesten und erhebliche Mengen an Waffen und Sprengstoff deponiert hatten. Gerüchte machen die Runde, dass unter den übrigen Angreifern Syrer und Libyer gewesen seien, aber das ist vollkommen unbestätigt.

Jordanien hat in den letzten Monaten eine ganze Reihe Terroranschläge erlebt, die sich allerdings gegen die Sicherheitsbehörden richteten. Anschläge auf Zivilisten beziehungsweise touristische Ziele hat es in letzter Zeit nicht gegeben. Der "Islamische Staat" hat mehrfach angekündigt, an Jordanien Vergeltung üben zu wollen, weil das Königreich Teil der internationalen Koalition gegen den IS ist. Zugleich haben sich Hunderte Jordanier dem IS und anderen dschihadistischen Gruppen in Syrien und im Irak angeschlossen.

Die Jordanier sind stolz darauf, dass ihre Sicherheitsbehörden etliche Anschlagsversuche vereiteln konnten. Und wie schon bei früheren Anschlägen, die sich nicht vereiteln ließen, steht auch jetzt die "nationale Einheit" in allen offiziellen und offiziösen Reden und Erklärungen an erster Stelle. In Kerak etwa loben die Bewohner das Königshaus dafür, dass der Sohn des ehemaligen Kronprinzen Hassan als Kommandeur einer Spezialeinheit der Polizei höchstpersönlich vor Ort war. Und im ganzen Land sind heute die typisch-jordanischen rotkarierten Kopftücher vielleicht noch etwas häufiger als an einem gewöhnlichen Wintertag zu sehen.

Aber der Anschlag ist trotzdem ein Schock. Vor allem, weil er Ängste beflügelt, der IS könne es jetzt ernsthaft auf das Königreich abgesehen haben.