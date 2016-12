In Jordanien haben Bewaffnete bei mehreren Überfällen fünf Menschen getötet. Bei den Opfern handele es sich um vier Polizisten sowie eine Touristin aus Kanada, teilte das Amt für Öffentliche Sicherheit mit.

Zunächst sei eine Patrouille wegen eines Feueralarms zu einem Haus in der Stadt Katarane geeilt und beschossen worden. Die Schützen seien mit einem Auto geflohen. Dann seien in der Stadt Kerak Polizisten angegriffen worden. Dabei habe es aber keine Verletzten gegeben.

Schließlich eröffneten Bewaffnete das Feuer auf eine Polizeistation in den Ruinen der Kreuzfahrerfestung Kerak. Die Zitadelle liegt östlich vom Toten Meer und ist ein bei Urlaubern beliebtes Ziel. Wie die unabhängige Zeitung Al-Ghad unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, hätten sich die Angreifer in der Burg verschanzt. Dort hätten die Täter Geiseln genommen. Inzwischen seien aber bereits mindestens zehn von ihnen befreit worden, darunter auch ausländische Touristen.



Mehrere Anschläge des IS

Von der Burg aus hätten die Angreifer auf die heranrückenden Sondereinsatzkräfte geschossen, teilte die Polizei mit. Der arabische Nachrichtensender Al-Arabija zeigte Bilder, auf denen gepanzerte Fahrzeuge und bewaffnete Einsatzkräfte zu sehen waren. Weitere Details zu den Gefechten gibt es noch nicht. Zudem ist unklar, wer die Angreifer sind.



Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) wird für mehrere Anschläge in Jordanien verantwortlich gemacht. Das Land hat Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und befürchtet, dass darunter auch IS-Kämpfer sind. Zudem ist Jordanien einer der wenigen arabischen Staaten, der sich an der von den USA geführten Allianz gegen den IS beteiligt.