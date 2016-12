In Berlin ist in der Nähe der Gedächtniskirche am Montagabend ein Lastwagen auf das Gelände eines Weihnachtsmarkts gefahren. Mindestens neun Menschen starben, mindestens 50 wurden verletzt, gab die Polizei bekannt. Der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Polizeisprecher, es könnte sich um einen Anschlag handeln. Es sei ein Mann, bei dem es sich offenbar um den Fahrer handle, gefasst worden. Der Beifahrer des LKW ist laut Polizeiangaben tot. Über die Todesursache des Mannes, der im Führerhaus des Lastwagens saß, war zunächst nichts bekannt.



Auf Twitter teilte die Polizei mit: "Soeben ist ein LKW über den Gehweg am #Breitscheidplatz gefahren. Unsere Kolleg. melden Verletzte. Weitere Infos folgen hier". Ein Live-Video auf der Facebook-Seite der Berliner Morgenpost zeigte zerstörte Buden auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche.

Die Polizei hat das Gelände rund um den Breitscheidplatz weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Einsatzkräfte sind vor Ort.



Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete, am Löwentor des Zoos stünden Polizisten mit Maschinenpistolen.

Der Vorfall erinnert an den Anschlag in der südfranzösischen Stadt Nizza. Dort war im Juli 2016 ein Attentäter mit einem LKW in eine Menschenmenge an der Uferpromenade gefahren. 84 Menschen starben, 150 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Am Abend des 14. Juli waren dort viele Besucher zu Feierlichkeiten des französischen Nationalfeiertags unterwegs gewesen.