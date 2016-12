Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat bestätigt, dass ein zwölfjähriger Deutsch-Iraker versucht haben soll, zwei Anschläge im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen zu verüben. Ein Ziel sei dabei der Weihnachtsmarkt gewesen.



Am 5. Dezember habe der Junge in einem Gebüsch nahe dem Rathausplatz einen Rucksack abgestellt, in dem sich ein Konservenglas mit einem entzündbaren Pulver befunden habe, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Von außen sei der Behälter mit Klebeband umwickelt und mit Nägeln präpariert gewesen. Zu dem geplanten Attentat habe es aber einen Hinweis gegeben, sodass der Rucksack entdeckt wurde.

Dann habe sich auch herausgestellt, dass der Junge bereits am 26. November versucht habe, einen Nagelbombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt zu verüben. Da der Minderjährige strafunmündig ist, habe es aber kein Ermittlungsverfahren gegeben, sagte Ströber. Der Zwölfjährige wurde in der Stadt geboren und wohnte dort auch während der Vorfälle. Wegen des Umfeldes des Kindes habe Ströber die Bundesanwaltschaft informiert, auch das Jugendamt sei eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft selbst sehe von Ermittlungen gegen das strafunmündige Kind ab, das sowohl die deutsche als auch die irakische Staatsbürgerschaft habe.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte lediglich, dass Ermittlungen wegen des Fundes einer Nagelbombe in Ludwigshafen aufgenommen wurden. Mehr könne aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt werden, so ein Sprecher. Beide Sprengkörper sollen laut unterschiedlicher Medienberichte nicht zündfähig gewesen sein.

Der Zwölfjährige befindet sich derzeit in einer geschützten Einrichtung. Nach einem internen Gespräch aller beteiligten Behörden in Mainz am Freitagmittag will sich am Nachmittag Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) zu dem Jungen äußern.