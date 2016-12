Ingrid Encalata Latorre hat Angst. Im Januar wird der künftige Präsident Donald Trump sein Amt antreten. Müssen Latorre und ihr einjähriger Sohn Anibal dann das Land verlassen? Die 32 Jahre alte Peruanerin wartet auf einen endgültigen Bescheid aus Washington über ihre drohende Abschiebung. Doch nun hat sie eine Zuflucht gefunden, einen Ort, an dem sie zunächst geschützt ist. Eine Gemeinde der protestantischen Quäker in Denver nahm die verunsicherte Frau und ihren Sohn auf. Seit vergangener Woche leben die beiden im Andachtshaus.

Hunderte amerikanische Kirchengemeinden verschiedenster christlicher Konfessionen bieten inzwischen Migranten ohne Ausweispapiere Asyl, geistliche Unterstützung und Rechtsberatung. In der Stadt Brockton südlich von Boston haben vier Kirchen angekündigt, von der Abschiebung bedrohte Einwanderer aufzunehmen. "Wer einen sicheren Platz sucht, hat ihn gefunden, sobald er durch die Tür dieses Gebäudes tritt", sagt Pfarrer Abraham Waya von der Vereinigten Methodistischen Kirche. "Wir werden ihn aufnehmen und uns so lange wie notwendig um ihn kümmern." Er könne in seiner Kirche bis zu 100 Menschen beherbergen.

Drohnen und Zäune gegen Einwanderer

Dass gerade jetzt unter vielen illegal eingewanderten Menschen die Angst umgeht, wurzelt in Trumps Wahlkampfrhetorik. Der Republikaner hatte angekündigt, die Einwanderungspolitik des amtierenden Präsidenten Barack Obama sofort auszusetzen. Dazu gehört auch ein Gesetz aus dem Jahr 2012, das mehr als 700.000 Migranten, die als Minderjährige illegal in die USA gebracht worden waren, Arbeitsgenehmigungen und eine Duldung erteilte. In einem in dieser Woche veröffentlichten Interview mit dem Magazin Time klang Trump zwar nun etwas weniger drastisch. "Wir werden uns etwas überlegen, dass die Leute glücklich und stolz macht", sagte er.

Aber die Sorge die Migranten bleibt. Zumal viele von ihnen auch unter der Regierung Obama von Abschiebung bedroht waren. Zuletzt griffen auch die Obama-geführten Behörden wieder härter durch. Schon im Januar kündigten deshalb viele Kirchen an, von Abschiebung bedrohte Migranten aufnehmen zu wollen.

Schon lange reguliert die amerikanische Einwanderungsbehörde sehr scharf, wer in die USA kommen darf. Viele Menschen aus Lateinamerika, die der Gewalt und der Armut in ihrer Heimat entkommen wollen, haben auf regulärem Weg kaum eine Möglichkeit, einzuwandern. Sie suchen sich ihren eigenen Weg nach Norden. Die amerikanische Bundespolizei setzt deshalb an der 1.050 Kilometer langen Grenze zu Mexiko rund 18.000 Grenzschützer ein. Sie bewachen einen sieben Meter hohen Zaun und spüren mit Hubschraubern, Drohnen und Geländewagen den Flüchtlingen nach. Wer ihnen entgehen will, muss sich auf den gefährlichen Weg durch die Wüste machen. Jedes Jahr sterben dort Hunderte Menschen.