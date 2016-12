Nach monatelangen Protesten wird der Verlauf der Dakota-Access-Pipeline in den USA möglicherweise tatsächlich geändert. Der Ingenieurkorps der US-Armee, dem das zu bebauende Land gehört, kündigte am Sonntag an den Routenverlauf nicht zu genehmigen. Stattdessen sollten alternative Routen ausgelotet werden, hieß es.

Tausende Sioux und Unterstützer hatten in den vergangenen Monaten in der Standing Rock Reservation gegen die Verlegung unter den Lake Oahe protestiert; zuletzt war es dabei zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Sie argumentieren, dass dadurch das Trinkwasser in der Region verschmutzt werden könnte und heilige Stätten der Sioux in Gefahr gebracht würden.

"Noch kein Sieg"

In ersten Stellungnahmen die Pipeline-Gegner begeistert. Videos auf Facebook aus einem Camp vor Ort zeigten Freudentänze. Zugleich warnen sie vor zu großem Optimismus. "Dies ist eine Atempause, die wir dringend brauchen, aber kein Sieg", schrieben sie auf ihrer Facebook-Seite. Sie wiesen darauf hin, dass der Highway zur Baustelle weiterhin blockiert und durch 72 Polizeibeamte abgesperrt ist.

Das Ölunternehmen Energy Transfer Partners lehnt eine andere Routenführung ab. Die angekündigte Blockade durch das Ingenieurkorps kommentierte die Firma zunächst nicht.





Die Pipeline ist ein 3,8 Milliarden-Dollar-Projekt. Sie soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen im Norden North Dakotas in den Bundesstaat Illinois transportieren. Die Röhre soll insgesamt fast 1.900 Kilometer lang sein. Sie ist bis auf das fehlende Stück unter dem Lake Oahe, dessen Bau von der Army jetzt angehalten wurde, fertig.