Durch den Brand in einem Lagerhaus im kalifornischen Oakland ist nach Angaben der Ermittler auch ein Deutscher getötet worden. Wie die San Francsico Chronicle berichtet, handelt es sich um einen Mann aus Erlangen, der in Kalifornien gelebt hatte. Mit 61 Jahren ist er vermutlich das älteste Opfer. Er soll in den USA als Musiker gearbeitet haben.

Am vergangenen Freitag war auf einer Technoparty im einstigen Lagerhaus ein Feuer ausgebrochen. 36 Menschen wurden getötet. Das jüngste Opfer ist 17 Jahre alt, die meisten um die 20 und 30, darunter auch drei Partygäste aus Finnland, Guatemala und Korea. Am Mittwoch wurde die Suche nach weiteren Opfern in den Trümmern des zweistöckigen Gebäudes eingestellt.

Search and recovery of building is 100% complete. 36 victims located. #OaklandFire #31stAveFire — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) 8. Dezember 2016

Das als "Ghost Ship" (Geisterschiff) bekannte Lagerhaus war vor einiger Zeit von einem Künstlerkollektiv besetzt worden, das dort Ateliers einrichtete und immer wieder Veranstaltungen organisierte. Nach Angaben der Behörden geschah dies illegal, da das Gebäude zwar als Lagerhalle, nicht aber zum Wohnen oder für Partys geeignet gewesen sei.

Nach Angaben der zuständigen Bundesbehörde ATF könnte das Feuer von einem Kühlschrank oder einem anderen elektronischen Gerät ausgelöst worden sei. Wie der Sheriff des Bezirks, Gregory Ahern, mitteilte, haben Augenzeugen einen Kühlschrank in Flammen gesehen. In dem Bereich mit mehreren Elektrogeräten habe es auch deutliche Brandspuren gegeben, die auf eine Feuerquelle hinwiesen, sagte Ahern. ATF-Ermittlerin Jill Snyder warnte aber vor voreiligen Rückschlüssen. Hinweise auf einen absichtlich gelegten Brand gibt es indes nicht.

Inzwischen äußerte sich der Gründer des Künstlerkollektivs, Derick Ion Almena. Was geschehen sei, tue ihm "unendlich leid". Zuvor hatte eine frühere Bewohnerin des "Ghost Ship" eine Reihe von Vorwürfen gegen Almena aufgelistet. So habe sie ihn bereits 2015 damit konfrontiert, dass sich Müll und Gerümpel häufig in den Gängen, auf Treppen und vor Türen gestapelt habe. "Ich habe ihn damals vor der Feuergefahr gewarnt und auch die Behörden eingeschaltet", schreibt Shelley Mack auf ihrer Facebookseite.

Diese Behauptungen decken sich zum Teil auch mit den Angaben der Feuerwehr. Demnach gab es in dem Gebäude keine Sprinkleranlage und keinen Rauchmelder. Almena wiederum sagte, das Gebäude habe den Standards der Stadt entsprochen.