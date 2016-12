Über Pakistan ist ein Flugzeug mit 47 Menschen an Bord abgestürzt. Das bestätigte ein Vertreter der Luftfahrtbehörde. Die Fluggesellschaft Pakistan International Airlines hatte zuvor lediglich mitgeteilt, dass das Flugzeug auf dem Weg von der Stadt Chitral nach Islamabad von den Radarschirmen verschwunden sei und gesucht werde.

Nach Angaben der Airline hatte die Turboprop-Maschine des Typs ATR-42 wenige Minuten vor der geplanten Landung den Kontakt zum Tower verloren. Ein Fernsehsender hatte bereits zuvor unter Berufung auf Rettungskräfte gemeldet, dass das Flugzeug mit der Flugnummer PK-661 abgestürzt sei. Die Absturzstelle befindet sich nach Angaben der Airline in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes in bergiger Gegend in der Nähe der Stadt Havelian.



Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte einen Polizeibeamten, wonach Einwohner berichtet hätten, dass das Flugzeug abgestürzt und in Flammen aufgegangen sei. Unter den Passagieren sollen Medienberichten zufolge auch mehrere Ausländer sein.