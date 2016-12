Die Berliner Polizei hält es für ausgeschlossen, dass es nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz bereits am Montagabend einen Tatverdacht gegen einen Tunesier gab. Der Pegida-Mitorganisator Lutz Bachmann hatte auf Twitter ebendiesen Eindruck erweckt und noch am Abend geschrieben: "Interne Info aus Berliner Polizeiführung: Täter tunesischer Moslem." Die Tatsache, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehme, spreche für die Echtheit.



Am Montag hatte sich die Polizei in ihren Ermittlungen noch auf einen Pakistaner konzentriert, den sie festgenommen hatte, kurz nachdem der Lkw in den Weihnachtsmarkt gefahren war, wodurch elf Menschen starben.

Der unter anderem wegen Volksverhetzung vorbestrafte Bachmann erreicht vor allem auf Facebook viele Menschen, aber auch sein Tweet stieß auf viel Resonanz. Eine Korrespondentin der New York Times fragte Bachmann unter dem Tweet mehrfach an, ob sie mit ihm direkt darüber sprechen könne. Andere fragten nach, woher Bachmann seine Information habe. "Polizei Berlin", antwortete er.

Interne Info aus Berliner Polizeiführung:

Täter tunesischer Moslem.

Das der Generalbundesanwalt übernimmt, spricht für die Echtheit. — Lutz Bachmann (@lutzbofficial) 19. Dezember 2016

Die Polizei stellt klar, es sei "vollkommen ausgeschlossen", dass bereits am Montag ein Tunesier verdächtigt wurde. Die Geldbörse mit der Duldung des nun Tatverdächtigen Tunesiers Anis Amri hatten die Ermittler laut Behördenangaben erst am Dienstagnachmittag im Führerhaus des Lkw gefunden. Bachmann habe spekuliert, sagte ein Polizeisprecher ZEIT ONLINE. Er habe mit seinem Tweet einen "kuriosen, bizarren Treffer gelandet". Die Spitzen von Landeskriminalamt und Berliner Polizei seien sich einig, dass Bachmann keine internen Informationen aus den Behörden beziehe. Der Sprecher ergänzte, auch Bachmann habe zwischendurch getwittert, dass ein Afghane oder Pakistaner verdächtig sei, den Tweet aber später gelöscht.



Dass die Polizei den Dienstagnachmittag als Fundzeit des Duldungspapiers angibt, obwohl die Ermittler es schon am Montagabend hatten, ist unwahrscheinlich. Aus ermittlungstaktischen oder anderen Gründen bewusst falsch zu informieren, wäre für die Behörde riskant, da sie Gefahr liefe, dass Mitarbeiter dieses Vorgehen öffentlich machen könnten.



Bachmann wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. Ein Telefongespräch dazu brach er nach wenigen Sekunden ab.



Nach Veröffentlichung der ersten Berichte über seine Behauptungen am Donnerstag schrieb er auf Twitter , "er habe "natürlich nur meine Glaskugel und keinen Informanten". Die Presse solle jetzt Ruhe geben. Kritiker titulieren Bachmann vor allem auf Twitter und Facebook schon seit längerer Zeit als "Lügen-Lutze".