Der ehemalige US-Amerikanische Astronaut und Politiker John Glenn ist gestorben. Er verstarb im Alter von 95 Jahren in seinem Heimatstaat Ohio. "Der Tod von John Glenn erfüllt uns mit Trauer", teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA auf Twitter mit.

Am 20. Februar 1962 stieg John Glenn in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in die Raumkapsel Friendship 7 und flog in dieser in knapp fünf Stunden einmal um die Erde. Glenn war der erste US-Raumfahrer dem dies gelang. "Der Tag hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt", sagte er ein halbes Jahrhundert später dem Radiosender NPR. "Es fühlt sich an, als ob es erst zwei Wochen her wäre und nicht 50 Jahre. Zurückschauen ist okay – aber ich schaue lieber nach vorne."

1974 gewann er die Wahl zum US-Senator in Ohio. Den Posten hielt er fast ein Vierteljahrhundert. In der Politik musste der Demokrat allerdings auch harte Niederlagen einstecken. 1976 scheiterte er daran, Vize-Präsidentschaftskandidat von Jimmy Carter zu werden. 1984 nahm Glenn einen vergeblichen Anlauf, für seine Partei als Präsidentschaftskandidat ins Rennen zu gehen.

We are saddened by the loss of Sen. John Glenn, the first American to orbit Earth. A true American hero. Godspeed, John Glenn. Ad astra. pic.twitter.com/89idi9r1NB — NASA (@NASA) 8. Dezember 2016

Am 29. Oktober 1998 schaffte er einen zweiten Rekord: Kein Astronaut zuvor war so alt wie Glenn mit 77 Jahren, als er unter den Augen von Millionen begeisterter Zuschauer an den Farbfernsehern mit dem Space Shuttle Discovery zu einem neuntägigen Weltraumeinsatz startete. Mit dem Flug sollte untersucht werden, wie sich die Schwerelosigkeit auf ältere Menschen auswirkt. Glenn überstand ihn problemlos und scherzte später, er habe beweisen wollen, "dass Senioren eines Tages Urlaub im All machen können."

Geboren wurde Glenn 1921 im US-Bundesstaat Ohio als Sohn eines Eisenbahnschaffners. Nach einem Mathematikstudium kam er 1942 als Kadett zu den Marinefliegern. Zwei Jahre später flog er im Zweiten Weltkrieg von den Marshall-Inseln aus etwa 60 Kampfeinsätze im Pazifik, Jahre später während des Korea-Feldzugs noch einmal so viele. Er zählte zu den erfolgreichsten Piloten seiner Zeit und wurde vielfach dekoriert. Danach testete er als Versuchsflieger neue Flugzeuge und wurde so schließlich Astronaut. Glenn heiratete 1943 seine Frau Anna Margret mit der er zwei Kinder hat.