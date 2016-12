In Russland ist ein Flugzeug der Luftwaffe mit 92 Menschen an Bord – darunter auch Sänger des berühmten Alexandrow-Ensembles der russischen Armee – über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Nach Angaben mehrerer russischer Nachrichtenagenturen war die Maschine kurz nach dem Start im südrussischen Sotschi vom Radar verschwunden. Vermutlich seien alle 84 Passagiere und die acht Crew-Mitglieder ums Leben gekommen.

Inzwischen hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Passagierliste veröffentlicht. Auf dieser steht auch der Leiter des Armeechores, Generalleutnant Waleri Chalilow, der mit 64 seiner Sänger zu einem Truppenbesuch nach Syrien fliegen sollte. Ebenfalls an Bord waren demnach acht Mann Besatzung, neun Journalisten, mehrere Militärs und Beamte sowie Elisaweta Glinka, Leiterin einer bekannten russischen Hilfsorganisation. Es wurde nicht offiziell von Toten gesprochen. Allerdings sagten Behördenvertreter den russischen Agenturen, die Menschen in der Tupolew hätten "praktisch keine Chance" gehabt.



Derzeit suchen Rettungsdienste nach der Maschine und möglichen Überlebenden. Ein erstes Todesopfer konnte bereits geborgen werden. Zudem fanden die Rettungskräfte Trümmerteile an der Absturzstelle etwa 1,5 Kilometer vor der Küste. Die Wrackteile waren 50 bis 70 Meter tief ins Meer gefallen.



Warum die Maschine abstürzte, ist noch unklar. Die russische Nachrichtenagentur Ria berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, vorläufige Daten ließen auf einen technischen Defekt oder Fehler des Piloten schließen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge setzte das Flugzeug keinen Notruf ab. Bei einem Flugmanöver im Steigflug könnte es ein technisches Problem gegeben haben, sagte ein nicht genannter Behördenvertreter der Agentur.

Die Tupolew Tu-154 war auf dem Weg nach Syrien, wo die Mitglieder des Alexandrow-Ensembles ein Konzert vor russischen Soldaten auf deren Luftwaffenbasis Hmeimim in der Provinz Latakia geben sollten. Das russische Verteidigungsministerium fliegt regelmäßig Musiker nach Syrien, um die dort stationierten Soldaten zu unterhalten. Anfang Mai hatte das Militär den Stardirigenten Waleri Gergijew und sein Orchester zu einem Konzert in die syrische Wüstenstadt Palmyra geflogen.

Von ihrem permanenten Stützpunkt Hmeimim fliegt die russische Luftwaffe Angriffe zur Unterstützung der Regierungstruppen. Russland kämpft wie auch Iran und eine Reihe von Milizen seit Herbst 2015 im Syrien-Krieg an der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Zur Versorgung der Basis betreibt das Verteidigungsministerium einen regen Luftverkehr. Dabei werden auch alternde Zivilflugzeuge wie die Tupolew eingesetzt, ein dreimotoriges Verkehrsflugzeug aus Sowjet-Produktion handelt.



Das Alexandrow-Ensemble, früher der Chor der Roten Armee, ist ein mehrfach ausgezeichneter Soldatenchor, der 1928 gegründet wurde und inzwischen das größte Militär-Künstlerensemble Russlands ist. Über die Jahrzehnte kam zu dem Chor ein Orchester und eine Tanzgruppe. Das Repertoire umfasst etwa 2.000 Werke, zu denen orthodoxe Kirchenlieder, russische Volkslieder, Märsche, aber auch Popmusik zählen. Die Sänger geben weltweit Gastspiele, in Berlin gastierten sie zuletzt 2015.

Gründer des Chors war Alexander Alexandrow, der 1943 die Nationalhymne der Sowjetunion komponierte. Alexandrow starb 1946 in Berlin bei einer Auslandstournee mit seinem Chor.