Zwei Tage nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine über dem Schwarzen Meer haben Suchmannschaften den Hauptflugschreiber gefunden und geborgen. Das Gerät sei in der Nacht in einer Tiefe von 17 Metern unter der Meeresoberfläche geortet worden, teilte das Verteidigungsministerium laut russischen Agenturberichten mit. Der Flugschreiber werde nun zur Auswertung nach Moskau gebracht. Davon erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die genaue Absturzursache. Ein zweiter Flugschreiber sei bereits geortet, aber noch nicht geborgen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass.

Das Flugzeug des russischen Verteidigungsministeriums vom Typ Tupolew Tu-154 war am Sonntag auf dem Flug nach Syrien abgestürzt. Dabei kamen alle 92 Menschen an Bord ums Leben. In Russland galt deshalb am Montag Staatstrauer.

Der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow geht von einem Pilotenfehler oder technischem Versagen aus. Ein Terroranschlag gelte als weniger wahrscheinlich, sagte Sokolow am Montag im russischen Fernsehen.

Unter den Passagieren waren auch mehr als 60 Sänger und Tänzer des Alexandrow-Armeechores, die bei den Neujahrsfeiern auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt bei Latakia in Syrien auftreten sollten.

Russland - Ermittler bergen Teile des abgestürzten Flugzeugs Tausende Helfer sind mit Schiffen auf dem Schwarzen Meer, um Opfer und weitere Wrackteile zu suchen. Dort war am Sonntag eine russische Maschine mit 92 Insassen abgestürzt. © Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Russland ist ein Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Seit September 2015 unterstützt Russland das syrische Militär im Bürgerkrieg durch Luftangriffe. Auch dank der russischen Unterstützung konnte das syrische Militär die Stadt Aleppo von den Rebellen zurückerobern.