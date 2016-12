Die Evakuierung von Ost-Aleppo ist am Abend offenbar wieder in Gang gekommen. Busse und Krankenwagen würden wieder fahren, teilte ein UN-Vertreter mit. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Fortsetzung der Evakuierung. Die syrische Armee habe fünf Bussen und zwei Krankenwagen erlaubt abzufahren, teilte die oppositionsnahe Organisation mit. Der Konvoi sei vorher für Stunden aufgehalten worden. Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich noch rund 30.000 Menschen im Osten Aleppos aufhalten.



Die Evakuierung der Stadt war seit Freitag immer wieder ins Stocken geraten. Eine Einigung zwischen der syrischen Regierung und Rebellengruppen hatte vorgesehen, dass die Regierung Evakuierungsbusse nach Aleppo lässt. Im Gegenzug sollten die Rebellen die Evakuierung von zwei von ihnen belagerte Dörfer in der Provinz Idlib erlauben. In den Orten al-Fua und Kefraja sind etwa 20.000 Menschen eingeschlossen, darunter etwa 4.500 Soldaten von Präsident Baschar al-Assad.



Nachdem am Sonntag mehrere Busse, die auf dem Weg nach Idlib und für die Evakuierung vorgesehen waren, angegriffen und in Brand gesetzt wurden, wurde auch die Evakuierung von Aleppo wieder ausgesetzt. Inzwischen sind aber offenbar sowohl in Aleppo als auch in al-Fua und Kefraja Buss abgefahren. Aus al-Fua und Kefraja sollen rund 1.500 Verletzte, Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden, wie syrische Regierungskreise mitteilten.



Sicherheitsrat vertagt Abstimmung

Unterdessen will der UN-Sicherheitsrat erst am Montag über eine gemeinsame Resolution zur Entsendung von Beobachtern nach Aleppo abstimmen. Die ursprünglich für Sonntag angesetzte Dringlichkeitssitzung des Gremiums hatte zunächst keine Einigung gebracht. Nach intensiven Beratungen gab der französische UN-Botschafter François Delattre aber bekannt, dass am Montag über einen gemeinsamen schriftlichen Beschluss abgestimmt werden solle. Einige UN-Botschafter wollten über Nacht ihre Regierungen konsultieren. "Hoffentlich werden wir ein positives Votum haben", sagte Delattre, er sei in dieser Phase noch vorsichtig.



Russland hatte zuvor mit einem Veto gegen die französische Vorlage für die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo gedroht. Nach Beratungen hinter verschlossenen Türen teilten Russland und Frankreich aber mit, die 15 Länder im Sicherheitsrat hätten einen Kompromiss gefunden, der unabhängige Beobachter, sichere Evakuierungen und sofortige humanitäre Hilfe möglich machen soll.



Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sprach von einem "guten Text, und wir werden darüber morgen früh abstimmen". Sein französischer Kollege Delattre sagte, eine Zustimmung würde der internationalen Gemeinschaft die Werkzeuge in die Hand geben, mit denen eine Situation verhindert werden könne, "in der nach dem Ende militärischer Operationen Streitkräfte einschließlich Milizen massenhaft Grausamkeiten verüben." US-Botschafterin Samantha Power erwartete am Montag eine einstimmige Verabschiedung des Textes im Sicherheitsrat.

Syrien - Busse bringen Menschen aus Aleppo in Sicherheit Nach heftigen Kämpfen um die letzte Rebellenenklave in Aleppo ist eine Evakuierungsaktion für Tausende Menschen angelaufen. © Foto: GEORGE OURFALIAN (Getty Images)