Nach dem Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche vermuten die Ermittler einen Terroranschlag. "Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt", twitterte die Berliner Polizei. Zuvor hatte sie bereits mitgeteilt, dass der Laster offenbar vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert wurde.

Am Montagabend wurden auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt am Kurfürstendamm und an der berühmten Gedächtniskirche, zwölf Menschen getötet und 48 weitere verletzt, einige von ihnen schwer.

Die Polizei hatte zunächst weder einen Unfall noch einen Anschlag ausgeschlossen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte in der ARD: "Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht." In einer Erklärung des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger (SPD) heißt es: "Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen."

Ein Verdächtiger, der den Lkw gesteuert haben soll, wurde festgenommen und nach Informationen von Medien bereits vernommen. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Die Identität des Fahrers ist nach Angaben der Polizei weiterhin unklar. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet mit Verweis auf Sicherheitskreise, dass der Fahrer Pakistaner oder Afghane sein könnte. Gewissheit gab es zunächst nicht, da der Mann unterschiedliche Namen verwendet hat. Demnach ist er wohl im Februar als Flüchtling eingereist.



Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort. Er war Pole. Weitere Details, etwa die Todesursache, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.