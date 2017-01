Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sind am Flughafen der Stadt zwei Ausländer festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen seien am Eingang des Abflugterminals des Atatürk-Flughafens gefasst worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Angaben zur Nationalität der Verdächtigen gab es zunächst nicht.



Bei dem Anschlag auf den Nachtclub waren in der Silvesternacht 39 Menschen getötet und 69 verletzt worden. Mindestens ein bewaffneter Attentäter war in den Club eingedrungen und hatte das Feuer auf Hunderte Feiernde eröffnet. Zu dem Anschlag hatte sich der "Islamische Staat" (IS) bekannt.



Die Polizei veröffentlichte am Dienstag neue Fahndungsbilder des Verdächtigen. Darauf ist das Gesicht des Gesuchten deutlich zu erkennen. Bei dem Mann soll es sich um einen Kirgisen handeln, der für den IS in Syrien gekämpft hat.



Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Numan Kurtulmuş sagte, es gebe Aufnahmen und Fingerabdrücke des mutmaßlichen Täters. Es gehe nun darum, ihn und das Unterstützernetzwerk im In- und Ausland so schnell wie möglich zu identifizieren. Kurtulmuş sagte, der Anschlag sei auch als Reaktion auf den Einsatz der türkischen Armee in Syrien zu verstehen.