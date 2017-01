Italien - Mehrere Überlebende von Lawinenunglück gefunden Rettungskräfte haben in dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in den italienischen Abruzzen acht Überlebende geortet, darunter zwei Kinder. © Foto: Reuters

Nach dem Lawinenunglück in den Abruzzen in Italien sind acht Überlebende gerettet worden. Das bestätigte die italienischen Polizei. Auch ein junges Mädchen sei unter den Geretteten, sagte Vize-Innenminister Filippo Bubbico. Sie und die anderen Überlebenden seien in dem nicht zerquetschten Küchenbereich des viergeschossigen Gebäudes entdeckt worden. Hubschrauber brachten Ärzte und Geräte zur Unglücksstelle, um bei der Bergung und Versorgung der Menschen zu helfen.

Am Mittwochabend hatte eine Lawine das abgelegene Hotel Rigopiano in Amatrice mit möglicherweise bis zu 30 Menschen unter sich begraben. Bislang wurden zwei Leichen geborgen. "Wir wissen nicht, wie viele Menschen vermisst oder tot sind", sagte der Präsident der Provinz Pescara, Antonio Di Marco.



Klar sei jedoch, dass das Hotel direkt von der Lawine getroffen worden sei. Die Wucht der Schneemassen sei so heftig gewesen, dass das gesamte Gebäude zehn Meter weit mitgerissen wurde. Ausgelöst wurde die Lawine durch eine Serie von Erdbeben, die die Abruzzen und benachbarte Regionen erschütterten.

Die Einsatzkräfte suchen im Gebäude mit Spezialhunden, Geophonen – mit denen Bodenschwingungen erfasst werden können – und Kameras nach den Vermissten. Der Feuerwehr zufolge waren viele Menschen in der Bar gewesen, als die Lawine abgegangen war.