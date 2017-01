Mutmaßliche Terroristen haben während des Abendgebets eine Moschee in der kanadischen Ostküstenmetropole Quebec gestürmt und mehrere Menschen erschossen. Die Polizei bestätigte, es gebe sechs Tote und acht weitere Verletzte. Die Toten seien zwischen 35 und 70 Jahre alt, sagte eine Sprecherin. Mittlerweile sei die Lage unter Kontrolle.



Sicherheitskräfte waren am Sonntagabend mit einem Großaufgebot angerückt, hatten die Umgebung gesichert und anliegende Gebäude evakuiert. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Einer von ihnen wurde einige Kilometer außerhalb Québecs gefasst. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "feigen Angriff" und sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus. "Wir verurteilen dieses terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus", sagte Trudeau. Es sei herzzerreißend, solch sinnlose Gewalt zu sehen.



Augenzeugen berichteten dem Rundfunksender CBC, zwei Männer hätten am Sonntag nach dem Abendgebet das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Zu dem Zeitpunkt hielten sich nach Angaben der Polizei 39 Menschen in dem islamischen Kulturzentrum auf, das auch als Große Moschee bekannt ist.



Le SPVQ confirme qu'il y a des dècès et des blessés,des suspects ont été arrêtés, plus de détails à venir. +mdash; SPVQ_police (@SPVQ_police) 30. Januar 2017

Provinz-Regierungschef Couillard rief zum geschlossenen Einsatz gegen jegliche Gewalt und zur Solidarität mit Muslimen auf. Der Bürgermeister der Hauptstadt Ottawa ordnete eine verstärkte Polizeipräsenz rund um örtliche Moscheen an. Auch in New York kündigte die Polizei an, Patrouillen an Moscheen und während anderer Gebetsstunden in der Stadt zu verstärken.

La situation est sous contrôle, les lieux sont sécurisés et les occupants ont été évacués. L+#39;enquête se poursuit. — SPVQ_police (@SPVQ_police) 30. Januar 2017

"Es ist entsetzlich", sagte der Moschee-Vorsitzende Mohammed Yangui. "Diese Menschen kommen jeden Tag friedlich zum Beten, aber jetzt werden einige von ihnen nie wieder vom Gebet nach Hause zurückkehren. Ich bin schockiert, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich fühle. Yangui sagte auch, seine Moschee sei in der Vergangenheit schon mehrfach Ziel von Angriffen gewesen. Neben Wandschmierereien sei einmal ein abgetrennter Schweinekopf vor der Moschee abgelegt worden.