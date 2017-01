Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat einen möglichen Komplizen des Terrorverdächtigen von Wien verhaftet. Der Mann wurde am Samstag in Neuss von einem Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Gegen ihn ist Haftbefehl erlassen worden: Er wird der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verdächtigt. Der Hinweis auf den Verdächtigen sei von der Polizei in Österreich gekommen.



Es seien auch Computer, Handys und Datenträger beschlagnahmt worden. Zusammen mit dem Verdächtigen sei zunächst seine Frau festgesetzt worden. Sie wurde aber wieder freigelassen.



Was der Festgenommene geplant hat, ist nicht offiziell bekannt. Focus Online berichtete unter Berufung auf Justizkreise, der Mann habe in Deutschland einen Bombenanschlag auf Bundeswehrsoldaten verüben wollen. Er habe zusammen mit dem Wiener Terrorverdächtigen in seiner Wohnung in Neuss mit Sprengstoff hantiert.

In Wien war am Freitag ein 17- Jähriger festgenommen worden, der mit dem in Neuss gefassten Mann zusammengearbeitet haben soll. Bei dem Mann aus Wien, der einen Anschlag in der österreichischen Hauptstadt geplant haben soll, handelt es sich um einen Österreicher mit albanischen Wurzeln, der Kontakt zu Islamisten gehabt haben soll.