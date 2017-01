Die stärkste Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit mehr als zehn Jahren hat in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Überschwemmungen ausgelöst und Schäden angerichtet. Betroffen waren etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, unter Wasser gesetzte Autos mussten abgeschleppt werden. Häuser in Strandnähe liefen voll.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zwischenzeitlich auch vor Unwettern am frühen Donnerstagmorgen in Teilen Baden-Württembergs gewarnt; in Bayern blieb diese Warnung bestehen. Vor allem im Schwarzwald und im Alpenraum sei aufgrund von starkem Schneefall und Schneeverwehungen Vorsicht geboten. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee sogar auf minus 20 Grad sinken.

Größere Schäden auf Usedom

An der Ostsee lagen vielerorts die Pegelstände am späten Mittwochabend zwischen 150 und 170 Zentimeter höher als üblich – in Lübeck wurden sogar 1,79 Meter und in Wismar 1,83 gemessen, wie auf Pegel Online registriert wurde. Am frühen Donnerstagmorgen war ein Teil des Wassers wieder abgelaufen. "Die Gefahren der Sturmflut sind aber gebannt", sagte Jürgen Holfert, Leiter des Wasserstanddienstes Ostsee des Bundesamtes für Seefahrt und Hydrographie. Die Wasserstände seien etwa zehn Zentimeter höher ausgefallen als prognostiziert, in der Region Lübeck noch etwas mehr.

Auf der Insel Usedom verursachte die Sturmflut größere Schäden. Es wurde dort die Alarmstufe 3 ausgerufen. Es habe Steiluferabbrüche gegeben. Auf der Insel Rügen überspülte das Hochwasser eine Straße. Tief "Axel" sollte von Skandinavien in der Nacht quer über die Ostsee weiter nach Weißrussland ziehen.

In Lübeck und Flensburg wurden zahlreiche Autos aus überfluteten Flächen gezogen. Zugänge zur Lübecker Altstadt waren für Fußgänger nicht mehr passierbar. In Rostock entlang der Warnow waren viele Häuser in einem zwei Kilometer langen Abschnitt gefährdet. Eine Straße war über mehrere Kilometer wegen des Hochwassers gesperrt, in Häuser drang Wasser ein. In Kiel wurde die Uferstraße an der Förde zwischen dem Institut für Weltwirtschaft und dem Marinehafen überschwemmt.