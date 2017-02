Der in die Kritik geratene rechtsextreme Blogger Milo Yiannopoulos verlässt die ultrarechte Internetseite Breitbart. "Es wäre falsch, durch meine schlechte Wortwahl von der wichtigen Berichterstattung meiner Kollegen abzulenken. Deshalb verlasse ich Breitbart mit sofortiger Wirkung", sagte Yiannopoulos vor Journalisten in New York. Die Entscheidung habe er selbst getroffen.

Zuvor hatte der Anhänger von US-Präsident Donald Trump mit umstrittenen Äußerungen zu Sex mit Kindern den Zorn konservativer Kreise auf sich gezogen. Über Twitter wurde am Wochenende ein Video verbreitet, in dem Yiannopoulos den Sex von Männern mit 13-jährigen Kindern verteidigt hatte.

Daraufhin zog die Amerikanische Konservative Union die Einladung Yiannopoulos für eine Konferenz zurück. "Nach der Veröffentlichung eines Videos mit der Billigung von Pädophilie hat die Amerikanische Konservative Union entschieden, die Einladung zu widerrufen", teilte Matt Schlapp von der bekannten Lobby-Organisation der Konservativen in den USA mit.

Der Verlag Simon & Schuster sagte zudem wegen des Videos die Veröffentlichung der Memoiren Yiannopoulos' ab. Yiannopoulos selbst veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung, in der er sich selbst als Opfer von Kindesmissbrauch bezeichnete und Missbrauch verurteilte. Die Äußerungen zur Pädophilie nannte der 32-jährige Brite "meine übliche Mischung aus britischem Sarkasmus, Provokation und Galgenhumor".



Aktivismus für Trump

Als Redakteur bei dem ultrarechten Portal Breitbart verstand sich Yiannopoulos als Kämpfer gegen politische Korrektheit. Seine Kritiker werfen ihm Rassismus und Frauenfeindlichkeit vor. Der frühere Chef der Seite, Steve Bannon, ist mittlerweile Trumps Chefberater im Weißen Haus.

Yiannopoulos erlangte Bekanntheit im Oktober 2016, als er in eine mit Schweineblut gefüllte Badewanne in einer New Yorker Galerie stieg. Yiannopoulos trug dabei nur eine "Make Amerika Great Again"-Kappe. Breitbart filmte und lud alles sofort auf die Website hoch. Hinter der Badewanne hingen Bilder von Menschen, die von illegalen Einwanderern oder islamischen Terroristen getötet worden waren.

Anfang Februar hatte ein geplanter Auftritt von Yiannopoulos an der Universität Berkeley im Bundesstaat Kalifornien heftige Studentenproteste ausgelöst. Trump kündigte daraufhin an, der Uni die Bundesmittel zu kürzen.